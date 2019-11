CG: Direktor Agencije za sprječavanje korupcije najavio odlazak sa funkcije

Godinu dana prije isteka mandata, direktor crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije, Sreten Radonjić, saopštio je u petak svoju namjeru da napusti tu funkciju ukoliko njegova prijava na konkurs Savjeta za predsjednika zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama bude prihvaćena.

On je saopštio da je “iz ličnih razloga” odlučio da napusti funkciju direktora ASK I konkuriše za predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka I Slobodan pristup informacijama, ocjenjujući dosadašnji rad ASK, koja je formirana u januaru 2016, kao “odličan”.

Iako je najavio odlazak sa funkcije, Radonjić je novinarima rekao da nije podnio ostavku, već da će to učiniti ako bude izabran na novu funkciju, te da će do tada raditi “u punom kapacitetu”.

Radonjić je, kako je kazao, obavijestio članove Savjeta ASK-a o namjeri da konkuriše za drugu poziciju, ocjenjujući da je mnogo bolje da novi direktor bude izabran u ovoj, nego u sljedećoj godini “usred izborne kampanje”.

"Mogao bih da budem tu još pet, šest mjeseci i bolje da sad bude izabran direktor nego usred izborne kampanje, kako bi bio potpuno spreman da se upozna sa radom i nadležnostima i bio u potpunosti spreman da preuzme Agenciju", rekao je Radonjić.



On je rekao da mu niko nije sugerisao da napusti funkciju, ali i da na tu odluku nije uticao ni veliki broj kritika koje su dolazile sa međunarodnih i domaćih adresa na rad ASK-a.

Na sjednici Savjeta ASK u Podgorici, Predsjednik Savjeta ASK, Momčilo Radulović rekao je da će antikorupcijska agencija preduzeti sve da spremno dočekaju izbore u narednoj godini.

"Dobro je da imamo ove promjene u relativno dugom periodu prije izbora", rekao je Radulović novinarima.

U najnovijem, neformalnom dokumentu EK za napredak u poglavljima 23 i 24 u procesu pridruživanja Crne Gore EU, pored ostalog se navodi da su i dalje prisutni izazovi I kritike vezane za nezavisnost Agencije, njeno utvrđivanje prioriteta, selektivni pristup, kontroverzno tumačenje i primjenu zakona, kao i kvalitet odluka.