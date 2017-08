"Članstvo CG značajno za bezbednost jugoistočne Evrope"

Crna Gora se do sada dokazala kao pouzdan partner, koji doprinosi odgovoru na savremene bezbjednosne izazove, ocijenio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Stjuart Pič koji je u utorak boravio u Podgorici.



Ministar odbrane, Predrag Bošković i načelnik Generalštaba VCG Ljubiša Jokić primli su Piča, koji boravi u jednodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Pič je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, istakao značaj članstva Crne Gore u NATO za stabilnost Zapadnog Balkana, ali i za bezbjednost cijele Jugoistočne Evrope.



“Zadovoljan sam dostignutim nivoom interoperabilnosti Vojske Crne Gore sa NATO. Crna Gora se do sada dokazala kao pouzdan partner, koji doprinosi odgovoru na savremene bezbjednosne izazove”, rekao je Pič.



Pič je saopštio da je uvjeren da će Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo, i u predstojećem periodu, kao saveznici, unapređivati odnose u oblasti odbrane. Bošković je zahvalio Piču na britanskoj podršci evroatlantskim integracijama Crne Gore i njenom nemjerljivom doprinosu cjelokupnoj reformi sistema odbrane.



"Vaša posjeta je još jedan dokaz izuzetnih bilateralnih odnosa Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti odbrane, kao i potvrda da će se u predstojećem periodu kontinuirano raditi na njihovom unaprjeđenju, kroz definisanje novih zajedničkih projekata", kazao je Bošković.



On je podsjetio na značaj aktuelnih projekata i zajedničkih obuka koje Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva sprovodi u saradnji sa crnogorskim Ministarstvom odbrane tim i VCG, posebno na planu jačanja kapaciteta u oblasti ljudskih resursa, odnosa sa javnošću, usavršavanja znanja engleskog jezika, kao i sveukupne modernizacije crnogorske Vojske.



Bošković je istakao da je Ministarstvo odbrane prepoznalo značaj profesionalnog usavršavanja pripadnika VCG na obrazovnim institucijama svojih saveznika.



"Posebnu zahvalnost dugujemo britanskoj strani na mogućnosti da svoje oficire usavršavamo na prestižnom Kraljevskom koledžu, i tako zajedno stvaramo sposobne vojnike, spremne da ravnopravno sa savezničkim snagama doprinesu kolektivnoj bezbjednosti", naveo je Bošković.

Nečelnik GVC general pukovnik Ljubiša Jokić izrazio je zadovoljstvo nakon razgovora sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Stjuartom Pičom. Jokić je istakao da je razgovarano i o načinu na koji će se Crna Gora riješiti viškova svog naoružanja.