CG: Potvrđene kandidature Đukanovića i Bojanića

Državna izborna komisija potvrdila je kandidature lidera DPS-a Mila Đukanovića i opozicionog Mladena Bojanića za predsjednika Crne Gore. Rok za predaju kandidatura ističe u ponedeljak u ponoć, a osim Đukanovića i Bojanića, kandidaturu je predalo još pet kandidata.

Dva najozbiljnija predsjednička kandidata – prvi iz redova vlasti, drugi u ime većine opozicionih stranaka – Milo Đukanović i Mladen Bojanić sakupili su potreban broj potpisa podrške svojim kandidaturama i proteklog vikenda predali ih Državnoj izbornoj komisiji.

Predsjednička kampanja kandidata Demokratske partije socijalista, Mila Đukanovića počinje u srijedu, 28. marta konvencijom u Nikšiću, a odvijaće pod sloganom „Milo Đukanović – za stabilnost i napredak Crne Gore“.

Državna izborna komisija potvrdila je u ponedeljak Đukanovićevu kandidaturu, koju je svojim potpisom, podržalo 60.528 građana.

Iz njegove stranke tvrde da je Đukanović “jedini kandidat građanske, multietničke i proevropske politike”, a njegovu kandidaturu su podržali tradicionalni koalicioni partneri, uglavnom iz stranaka manjina.

Predsjednički kandidat većinskog dijela opozicije Mladen Bojanić najavio je da će tokom kampanje obići sve crnogorske gradove i organizovati osam većih skupova. Sve to, kaže, sa skromnim budžetom, uz pomoć donacija.

On je naglasio da ne zna da li će smetati izbornom rezulitatu to što cijela opozicija nije ujedinjena stala iza njega, ali ipak očekuje pobjedu u prvom krugu, a ako se to ne desi, onda je siguran u pobjedu u drugom krugu.

Prema njegovim riječima političke partije su mu dale punu podršku ali je istakao da neće sprovoditi ničiju politiku sem svoju.

Podsjetimo, kandidaturu je predala predstavnica SDP-a Draginja Vuksanović, a ranije lider Prave Crne Gore Marko Milačić, predsjednik stranke Pravde i pomirenja Hazbija Kalač, u ime strpkih stranaka i udruženja Dobrilo Dedejić kao i privrednik Vasilije Miličković.

Lider Ujedinjenje Crne Gore Goran Danilović i profesor Đorđije Blažić odrekli su se kandidature u korist Mladena Bojanića. Naučnik Dragan Hajduković je saopštio da nije uspio da skupi dovoljan broj potpisa. Rok za predaju kandidatura ističe u ponedeljak u ponoć.