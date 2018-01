CG: Konsultacije bez opozicije, u petak datum izbora

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović održao je u srijedu konsultacije sa liderima političkih partija i najavio je da će u petak raspisati predsjedničke izbore. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionih stranaka

Predsjednički izbori u Crnoj Gori, koji bi trebalo da se održe u aprilu, biće raspisani u petak. To je danas saopštio predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, nakon konsultacija sa liderima političkih partija.

"Razgovarali smo o predsjedničkim izborima i saglasili se da ćemo voditi pozitivnu kampanju, te da ni na koji način nećemo doprinijeti tenzijama", kazao je Brajović.

Šef crnogorskog parlamenta očekuje porast tenzija tokom kampanje, pa je, šaljući poruku opoziciji, rekao da će građani znati da razlikuju istinu od laži.

"Odsustvo opozicije pokazuje da imaju unutrašnje probleme. Ni sami ne mogu da se okupe za svojim stolom", rekao je Brajović, navodeći da odsustvo opozicije sa sastanka pokazuje neodgovoran odnos.

Predsjednik Brajović sastao se jutros sa predstavnicima ODHIR-a, je sa kojima je razgovarao o činjenici da Zakon o izboru odbornika i poslanika nije izmijenjen, uprkos preporukama da se to učini. Za to je, opet, okrivio opoziciju.



"Potpuno vjerujem u to da je njima kristalno jasno da su državni organi Crne Gore uradili sve što se od njih očekivalo da urede izborni ambijent, da on bude što bolji i transparentniji, i da izborni uslovi budu jednaki za sve učesnike", kazao je Brajović.

Konsultacijama su, inače, prisutvovali lideri DPS-a, Force, Demokratske unije Albanaca, Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative.

Sastanak su bojkotovali predstavnici Demokrata, Demokratskog fronta, Socijaldemokratske partije , Socijalističke narodne partije, Demosa i URE.