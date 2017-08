CEFTA: Hrvatska da ukine povećane takse za uvoz voća i povrća

Ministri zemalja regiona potpisnica CEFTA pozvali su Vladu Hrvatske da hitno ukine mjere kojim su uvećane takse na uvozno voće i povrće, zbog čega su izvoznici iz tih zemalja stavljeni u nepovoljan položaj. Takođe, zatražili su i sastanak sa nadležnim hrvatskim ministrom jer žele da se zaobiđe najgori scenario kako se ne bi ušlo u lanac mjera i kontramjera susjeda.

Povodom novog pravilnika Hrvatske, po kojem se takse uvećavaju 22 puta, u Sarajevu su razgovarali zvaničnici Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, zemalja koje su najviše pogođene odlukom Vlade Hrvatske.

Nakon sastanka, na konferenciji za medije poručeno je da je Hrvatska prekršila principe STO i ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika iz regiona i pozvali Zagreb da ukine, kako su rekli, diskriminatorske mjere.

Ministri država regiona pozvali su Evropsku komisiju da se uključi u rješavanje problema, radi poštovanja principa slobodne trgovine u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju.

Takođe, zatražili su i hitni sastanak sa hrvatskim ministrom zbog posljedica jer žele da se zaobiđe najgori scenario kako se ne bi ušlo u lanac mjera i kontramjera susjeda.

Crna Gora i Makedonija kao članice Svjetske trgovinske organizacije, kako je zaključeno, pokrenuće odgovarajuće mehanizme pred STO.

Dogovoreno je da, do rješenja problema, svaka zemlja može preduzeti konkretne mere i mehanizme koje smatra adekvatnim odgovorom.

Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić kazao je da hrvatske mjere nemaju opravdanje ni po ekonomskoj ni trgovačkoj logici, te da nijesu u duhu dobrosusjedskih odnosa, kao ni korak u pravcu stvaranja slobodne trgovine zemalja Zapadnog Balkana.

"Posljednje tri sedmice imali smo tri potpuno različita obrazloženja o mjerama. Prve sedmice je rečeno da to nije ništa novo i da predstavlja usklađivanje sa cijena u EU. Utvrdili smo da to nije tačno. Druge sedmice rekli su da to rade zbog zaštite svojih potrošača, a ustvari štite proizvođače jer je taksa za pregled robe za uvoznike povećana na 2.000 kuna, a za Hrvate je ostala 90 kuna. Treće obrazloženje, koje vrijeđa zdravi razum, je da ovo nije mjera koje se uvode za zemlje regije, već protiv 164 zemlje koje nijesu članice EU. Naš cilj nije trgovinski rat, već da zaštitimo domaću proizvodnju".

Crnogorska ministarka ekonomije Dragica Sekulić, kazala je da Crna Gora vjeruje da Hrvatska ima potrebu da zaštiti svoje potrošače, ali da postoji problem sa visinama nadoknade, jer je ona neravnomjerna i krši odredbe i propise STO-a. Na taj način se štite proizvodi i proizvođači sa teritorije Hrvatske.

“Vjerujemo da neće biti neophodno uvođenje mjera i da će Hrvatska povući odredbe pravilnika, uzimajući u obzir da je sezona uvoza voća i povrća.“

Podsjetimo, Hrvatska je povećala takse za uvozno voće i povrće sa 12 na 270 eura.

Hrvatski zvaničnici su objasnili da je riječ o zaštiti domaćih proizvođača i da povećanjem naknada za kontrolu uvoznog voća i povrća iz trećih zemalja Hrvatska nije prekršila SSP.

Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kazao dašteta susjedima nije bila namjera, te da se hrvatska mjera odnosi na ukupno 168 zemalja svijeta, a ne samo na zemlje u okruženju. On je dodao da je spreman na razgovor.