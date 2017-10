Brnabić u Briselu o evropskim integracijama Srbije

Premijerka Srbije Ana Brnabić, u obraćanju Spoljno-političkom komitetu Evropskog parlamenta, poručila je da je Srbija daleko odmakla na putu makro-ekonomske stabilnosti i da će se zemlja sada okrenuti snažnijoj vladavini prava, kao jednoj od ključnih tačaka završnih pregovora o prijemu u Evropsku uniju. Iskazala je nadu da će do kraja godine biti otvorena nova poglavlja čime će Srbija biti korak bliže evropskom članstvu.

O važnosti Srbije kao evropskog kandidata svedoči i veliko interesovanje evropskih parlamentaraca za obraćanje premijerke Brnabić, te brojna pitanja koja su postavljali. Sa svoje strane, ona je istakla da, pored ohrabrujućih rezultata koji su do sada postignuti, vlada i cijelo društvo moraju u fokusu da imaju digitalizaciju i obrazovanje.

"Ako gledam Srbiju kao kuću, to su za mene njeni temelji. Prethodna vlada je dosta učinila da spriječi bankrot zemlje koji je bio blizu, učinjeno je mnogo da se taj Titanik odmakne od ledenog brega i ovoj vladi je stvorena dobra osnova za dalji razvoj. Pre svega, ekonomski razvoj i makro-ekonomska stabilnost, zatim reforma javne uprave i konačno, vladavina zakona", rekla je Brnabić.

Član Evropskog parlamenta iz Slovačke Eduard Kukan pomenuo je šta je najbitnije da Srbija uradi.

"Važno je da se drži fokus na kvalitetu reformi, poput vladavine zakona i pravosuđa, borbe protiv korupcije, na građanskim pravima. Ponekad smo uznemireni situacijom sa medijskim slobodama u Srbiji", istakao je Kukan.

Brnabić je u razgovoru s novinarima poručila da Srbija ima još mnogo toga da uradi.

"Ova vlada Srbije će insistirati da ova vlada Srbije ove reforme implementira mnogo brže nego u prošlosti. Treći stub za naše evropske integracije, koji je jednako važan za nas u smislu reformi, da bi napravili Srbiju zemljom koja je kvalitetnija za život, za sve njene građane i svu njenu privredu, svakako je vladavina prava. To je ono što radimo u okviru evropskih integracija, poglavlja 23 i 24 pre svega, i to je ono na šta ćemo se fokusirati u budućnosti, zato što smo u prethodnim godinama radili na makro-ekonomskoj sigurnosti i početku reforme javne uprave. Pored toga bilo je javno da razgovaramo o regionalnoj stabilnosti, Srbija je duboko posvećena regionalnoj stabilnosti i zbog toga je nama berlinski proces veoma važan. Važno je da kao region budemo stabilni i da kao region šaljemo poruku da smo dobri za investiranje, da imamo predvidljivu regulativu i da možemo da ponudimo jedno veće tržište koje nema barijere među sobom ili ima što manje barijera", poručila je srpska premijerka.

S druge strane, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister ocenio je da je došlo do izuzetne razmjene mišljenja.

"Gotovo dvadeset parlamentaraca je gorilo i to pokazuje veliki interes Evropskog parlamenta za Srbiju, a mnoge kolege iz različitih političkih grupa podržavaju put Srbije prema integraciji u EU i pozivam države članice da otvore nova poglavlja pregovora do kraja ove godine. Mislim da je to više nego zasluženo i treba da podržimo proevropske integracije Srbije".