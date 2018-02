Britanija uvela zakon o imovini "neobjašnjenog porekla"

Političari i javne ličnosti koji kupuju nekretnine novcem od podmićivanja uskoro će biti prisiljeni da objasne poreklo bogatstva ili će im vlasništvo biti oduzeto, shodno novom zakonu koji je ovog meseca stupio na snagu u Britaniji. Aktivisti su pozdravili zakon o poreklu takozvanog neobjašnjenog bogatstva, jer smatraju da je London centar svetske mreže proneverenog novca, i onog dobijenog podmićivanjem.

U Vajtholu, u Londonu, dva stana sa pogledom na Temzu, koštaju oko 15 miliona dolara. U Moskvi, aktivisti koji se bore protiv korupcije, saopštili su da je vlasnik stanova, prvi zamenik ruskog premijera, Igor Šuvalov, koji kaže da mu je godišnja plata 157 hiljada dolara.

Kako Šuvalov može da priušti ta dva stana? Organizacija za borbu protiv korupcije, Transparensi Internešnal, navodi da je to samo jedan od slučajeva koje vlasti treba da istraže shodno novom zakonu.

“Naloge za istragu neobjašnjivog bogatstva mogu da daju ili Agencija za nacionalni kriminal ili Služba za ozbiljne prevare u Britaniji. Možda se radi o zakonitoj zaradi, pa vas molimo da nam objasnite situaciju, pokažite nam dokaze o zaradi, i ostavljamo vas na miru. Ako osoba ne može da nam objasni, onda odgovarajuća služba može da oduzme vlasništvo”, ističe Rejčel Devis Tika iz Transparensi Internešnel.

Agencija za nacionalni kriminal veruje da svake godine kroz London prođe stotinu milijardi dolara od podmićivanja, i većinom se radi o krađi novca iz vladinih budžeta.

“Pre nego što je stupio na snagu zakon o neobjašnjivom bogatstvu, bilo je veoma lako za korumpirane političare iz celog sveta da ta sredstva jednostavno zakopaju u različite britanske sektore kao što su nekretnine“, dodaje Devis Tika.

U londonskoj četvrti Mejfer, jedna zgrada košta 18 miliona dolara, a bila je u vlasništvu Rifata al-Asada, ujaka sirijskog predsednika, Bašara al-Asada. Istražitelji veruju da je ukrao više od 300 miliona dolara iz državne kase. Prošle godine je prodao zgradu da je vlasti ne bi oduzele, i tvrdi da mu bogatstvo potiče od bogatih, arapskih pristalica.

Oni koji žele da prikriju poreklo novca često koriste složenu mrežu of-šor kompanija.

“Nemamo spisak stvarnih vlasnika of-šor kompanija koje poseduju nešto u Britaniji. I to nam je problem jer ne možemo da otkrijemo te velike raskorake u zaradama i vlasništvu", ističe predstavnica Transarensi Internšenela.

Kada su otkriveni takozvani Rajski papiri saznalo se da Tojin Saraki, supruga nigerijskog predsednika Senata, Bukole Sarakija poseduje nekretnine u Londonu u vrednosti od 20 miliona dolara. On tvrdi da su to zakonita sredstva, dok Transparensi Internešnal smatra da to treba ispitati.

U razgovoru za Glas Amerike, u oktobru, nigerijski ministar informisanja, Lai Mohamed, rekao je da vlada pokušava da korupciji stane na put.

“Neophodna nam je saradnja brojnih država jer smo nekad onemogućeni od strane njihovog pravosuđa."

Aktivisti upozoravaju da bi nalozi za objašnjenje bogatstva jedino bili korisni ukoliko je britanska vlada spremna da ih upotrebi za okončanje glavne uloge Londona u svetskoj korupciji.