Bregzit: London i dalje nedefinisano o carinama i granici dve Irske

U nastojanju da kritičarima kod kuće i u Briselu pokažu da nisu u pravu kada tvrde kako britanska strana nije spremna ušla u pregovore o razdruživanju od EU, vlada u Londonu sprema nekoliko dokumenata koji bi uskoro trebalo da budu objavljeni. Mediji u Evropi govore o dokumentima koji se tiču britanske pozicije kada je riječ o carinama i o problemu budućeg funcionisanja granice između Irske i Sjeverne Irske. Dokumenti bi, pored ostalog, trebalo da pokažu koji to kurs u pregovorima zauzima London - postupno razdruživanje ili oštar rez veza sa evropskom maticom.



Gotovo kao vic prepričava se situacija kada su prošlog mjeseca Britanci na rundu pregovora o razdruživanju došli sa rukama u džepovima, bez ijednog pripremljenog dokumenta na stolu- poslužilo je to mnogima u Briselu, ali i u Londonu kao ilustracija ozbiljnosti sa kojom vlada u Londonu pristupa ovom poslu. Izvori bliski evropskom pregovaračkom timu su poslije sastanka govorili o ljutnji, gotovo bijesu šefa evropske pregovaračke strane, Barnijea, jer mu Britanci nisu odgovorili na pitanje: koliko i kako misle da plate na ime ranije preuzetih obaveza učešća u evropskom budžetu. Za mnoge je jasan razlog za to: ni sami ne znaju odgovor.



"Mi smo zemlja koja prepoznaje svoje međunarodne obaveze ali i prava i nastojaćemo da u budućnosti ostvarimo oboje”, kaže Dejvid Dejvis, glavni pregovarač sa britanske strane.



Vjerovatno svjesna vlastitog lošeg starta pregovora, britanska strana zato u javnost uskoro izlazi sa dokumentima koji bi trebalo da budu neka vrsta najave stavova kakvih će se držati kada, krajem ovog mjeseca, nastave pregovori- na prvom mjestu, prijedlog rješavanja problema carina, a zatim i pitanje uređenja granice između Sjeverne irske i Republike Irske, na šta su Irci posebno osjetljivi.



U najkraćem, čini se da će Britanci, po pitanju carina, insistirati na prelaznim rješenjima dok se ne uspostavi konačni oblik trgovine između tada od Unije potpuno razdružene Velike Britanije i 27 evropskih država. Takvo rješenje dolazi od strane zagovornika "mekog razvoda", nastojeći da umanje ekonomske posljedice gubitka otvorenog evropskog tržišta kakvo sada uživa britanska ekonomija. Međutim, kao da su smetnuli sa uma ranije izrečeno upozorenje predsjednika Evropskog savjeta da trgovinski sporazum sa

Velikom Britanijom, kada ona izađe iz Unije, ma kako bio ambiciozan I sveobuhvatan, nikako ne može da nudi one pogodnosti kakve ta zemlja sada ima kao punopravna članica.



Kada je riječ o sada nepostojećoj granici između dvije Irske, Britanci predviđaju upotrebu tehničkih pomagala, skeniranja i video nadzora kako bi omogućili da ta granica i dalje ostane otvorena. To u Dablinu izaziva skepsu. U svakom slučaju, u Briselu znaju da London sprema set dokumenata o stavovima tokom pregovora i očekuju da vide njihov sadržaj.



"Kontakti u funkciji pripreme pregovora ne prestaju i to je utvrđena procedura. Kada dobijemo novi dokument o britanskoj pregovaračkoj poziciji, analiziraćemo ga i to je dio procesa pripreme za novi krug pregovora krajem ovog mjeseca", kaže portparolka Evropske komisije Mina Andreeva.



A nova runda pregovora bi morala da ide dalje od "upoznavanja sa stavovima", tim prije što je stav Unije odavno poznat: zaštita statusa Evropljana koji žive i rade u Velikoj Britaniji, naplata britanskih dugovanja, granica sa Irskom, zaštita interesa evropskih kompanija, dok se, istovremeno, priprema teren za izmještanje evropskih agencija trenutno smješetnih na Ostrvu. Za sada, sasvim je jasno da je barem jedna strana ozbiljno shvatila Bregzit - kada se britanski dokumenti objave, buće jasno da li je isti slučaj i sa druge strane pregovaračkog stola.