Bolton u Moskvi usred tenzije zbog nuklearnog sporazuma

Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton sastao se u Moskvi sa najvišim ruskim zvaničnicima, posle saopštenja predsednika Tramp da namerava da se povuče iz Sporazuma o raketama srednjeg dometa. Tramp je optužio Rusiju da “godinama” krši ključni nuklearni sporazum koji su SAD i Rusija sklopile u vreme hladnog rata, pre 30 godina.

Bolton je razgovarao o sudbini sporazuma šefom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševom, uoči sastanka sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom a u utorak se sastaje sa predsednikom Putinom.

Putinov portparol Dmitrij Peskov preneo je novinarima da će svet „postati opasniji“ zbog američke odluke. On je demantovao tvrdnje Vašingtona da je Rusija prekršila odredbe sporazuuma kojim se Americi i Rusiji zabranjuje da proizvode, testiraju i nagomilavaju nuklearne projektile koji se lansiraju sa kopna a čiji je domet između 500 i 5.000 kilometara.

Portparol Kremlja rekao je da će, ukoliko SAD nastave da razvijaju nove rakete, Rusija biti primorana da odgovori na isti način. On je dodao da ruski zvaničnici žele da saznaju više informacija o američkim planovima u vezi sa Sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa.

Bivši sovjetski predsednik Mihail Gorbačov potpisao je sporazum sa bivšim američkim predsednikom Ronaldom Reganom u Beloj kući 1987. godine.

Tramp u subotu nije precizirao kako je Rusija prekršila sporazum ali je rekao da SAD “neće dozvoliti Rusiji da krše nuklearni sporazum i razvijaju oružje koje im nije dozvoljeno.”

Američki zvaničnici i iz prethodne, Obamine administracije, optužili su Rusiju da je namerno rasporedila krstareće rakete koje se ispaljuju sa zemlje kao pretnju NATO-u. Rusija demantuje da je krširla nuklearni sporazum i navodi da su američki sistemi protivraketne odbrane zapravo kršenje dogovora.

Neki stručnjaci za odbranu u Vašingtonu smatraju da sporazum o raketama srednjeg dometa sprečava SAD da razviju novu generaciju oružja u svetu koji se suočava sa novim globalnim bezbednosnim izazovima. Tramp je izjavio “Moraćemo da razvijemo to oružje osim ako nam Rusija I Kina ne dođu I kažu – hajde da se opametimo, hajde da niko ne razvija to oružje, ali ako Rusija to radi i Kina to radi a mi se pridržavamo sporazuma – to je neprihvatljivo.”

Kina nije deo INF sporazuma.

Beatris Fin, izvršna direktorka Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja – koalicije koja je osvojila Nobelovu nagradu za mir 2017. godine saopštila je: “Objavom da će napustiti Sporazum o raketama srednjeg dometa predsednik Tramp se pokazao kao čovek uništenja, koji ne ume da gradi stvarnu bezbednost. Umesto toga, uništavanjem nuklearnih sporazuma, one vodi SAD putem od hiljadu milijardi dolara – ka novoj trci u nuklearnom naoružanju.

Dmitrij Oreškin, nezavisni ruski politički analitičar izjavio je za Asošijejted Pres: “Polako klizimo unazad, ka situaciji hladnog rata, kao što je bio slučaj pred raspad Sovjetskog Saveza, sa sličnim posledicama, ali sada bi situacija mogla da se pogorša jer Putin pripada generaciji koja nije preživela rat. Ti se ljudi ne plaše rata toliko kao oni iz epohe Leonida Brežnjeva. Oni misle da će, ako lepo priprete Zapadu, Zapad biti zastrašen.”