Beograd i Priština dogovorili primenu sporazuma o pravosuđu

Dijalog Beograda i Prištine, nastavljen susretom dva predsjednika uz posredovanje Visoke predstavnice EU, otvorio je prostor za razgovor o dugoročnim odnosima dva najveća naroda na Balkanu, rekao je poslije susreta u Briselu predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Na različite načine, u različitim formatima i na različitim mjestima, razgovori Beograda i Prištine, uz posredovanje EU, će se nastaviti, rekao je predsjednik Srbije nakon što se susreo sa kosovskim predsjednikom i Visokom predstavnicom EU. Uz primjenu već dogovorenog, ključni cilj razgovora je dugoročno rješavanje medjusobnih odnosa.



"Potvrdili smo dogovore koji su ranije postignuti I njhovu implementaciju posebno oko pravde I pravosuđa. Razgoravaće se sa željom do Nove godine da se završi, ukoliko to bude moguće, oko mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, tu se razgovori nastavljaju. I ono što je važno oko nekog dugoročnijeg, stabilnijeg rešenja u odnosima između Beograda I Prištine I Srba I Albanaca uopšte, otvoreno smo razgovarali I izneli naše ideje I naša viđenja, na korektan način, poštujući drugu stranu, I jedni I drugi pred predstavnicima EU, razumevajući da bi rešavanje tog problema značilo mnogo I za Beograd I za Prištinu I dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu. To će se nastaviti na različite načine I telefonskim kontaktima, I šatl diplomatijom, I u NJujorku ćemo imati više sastanaka I jedni I drugi, možda negde I zajedno, to zavisi da li može da se organizuje u prostorijama EU ili ne. U svakom slučaju, češći susreti sup red nama da vidimo da li možemo nešto da uradimo ili ne. Niko od nas nije preveliki optmisita, ali ponoviću ono što0 sam rekao Tačiju I Mogerini: ako imamo 1% ili 2% šanse da neki dogovor postignemo, vredi da to probamo zbog naše dece I naše budućnosti.”

"Bio je to korektan sastanak gdje smo razgovarali o novim fazama dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju. Gradjani Srbiji i Kosova trebaju konačni sporazum koji će nas približiti evropskim integracijama. Danas je dogovoreno takodje da se pravosudni sistem na Kosovu objedini do 17. oktobra. Dijalog je jedini put naprijed i nadam se da ćemo u ovom duhu nastaviti i da ćemo postići nove sporazume.", rekao je predsednik Kosova Hašim Tači.

Predsjednik Srbije je, kako kaže, otvorio i pitanje hapšenja Bogdana Mitrovića na Kosovu- ukazao je da je do hapšenja došlo 18 godina poslije, nakon brojnih Mitrovićevih posjeta Kosovu i od strane komšije koji je, kako kaže Vučić, uzurpirao Mitrovićevu imovinu. Primjetio je, uz to, da je isto lice zaduženo za povratak Srba u opštinu Suva Reka. "Slučaj ćemo da pratimo i nadam se da će to da bude riješeno", zaključio je predsjednik Srbije nakon današnjeg kruga dijaloga...