Bela kuća predložila kompromis o imigraciji

Bela Kuća objavila je juče detalje onoga što karakteriše kao kompromisni okvir o imigraciji koji će ponuditi zakonadavcima na razmatranje.

Za 1,8 miliona mladih imigranata koji žive u Sjedinjenim Državama, poznatijih kao sanjari, koje su roditelji doveli u zemlju kada su još bili deca, to bi mogao da bude dugačak put do državljanstva sa odredjenim uslovima.

“Taj okvir će ispuniti četiri dogovorena pravila, osiguranje granica i zatvaranje pravnih rupa, okončanje proširenog lanca porodične migracije, ukidanje lutrije za zelenu kartu i stvaranje trajnog rešenja za korisnike DAKA programa. Posle decenija neaktivnosti Kongresa, vreme je da sarađujemo kako bi bilo rešeno to pitanje”, kaže Sara Hakabi Sanders, portparolka Bele kuće.

Za one korisnike kojima je dozvoljeno da ostanu u Sjedinjenim Državama na osnovu specijalnog DAKA programa, kao i za one koji ispunjavaju iste kriturijume, trebalo bi 10 do 12 godina do državljanstva uz zahteve za posao, obrazovanje i primerno ponašanje. Predsednik Donald Tramp, koji je objavio delove predloga prethodnog dana, rekao je novinarima da bi trebalo da poruče sanjarima da ne brinu. Okvir za imigracionu reformu i bezbednost granica koji je sačinila Bela Kuća, administracija je iznenada objavila, četiri dana pre nego što je predviđeno.