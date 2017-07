Bela kuća brani prisustvo Ivanke Tramp na sastancima G-20

Jedna neplanirana posledica pojave Donalda Trampa na samitu G-20 u Hamburgu u Nemačkoj je ponovo dovela u centar pažnje brisanje granica izmedju njegove zvanične dužnosti i njegove porodice. Kako prenosi dopisnik Glasa Amerike iz Bele kuće Stiv Herman, to je bilo izazvano činjenicom da je Ivanka Tramp predstavljala predsednika na bar jednoj radnoj sednici na samitu.

Za Belu kuću samit G-20 nije bio ništa neuobičajeno. I šef osoblja Bele kuće Rajns Pribus je ovaj samit predstavio kao pozitivan susret lidera.

“Predsednik je postavio ton u Evropi. Lideri G-20 su prilazili našem predsedniku. On je bio zvezda u Hamburgu i niko ne može da mu to ospori. Činjenica je da on stavlja Ameriku na prvo mesto.”

Neki, medjutim, smatraju da Tramp zapravo stavlja svoju porodicu na prvo mesto. On je kritikovan zbog toga što je napustio bar jednu, a možda čak i tri sednice tokom samita G-20 – bar tokom dela sastanka – da bi njegova ćerka, u medjuvremenu, zauzela njegovo mesto.

Jednu od tih situacija – tokom sednice o razvoju u Africi – preneo je u svom tvitu član ruske delegaicje. Taj tvit je potom izbrisan.

Kritičari to nazivaju slučajem bez presedana i kršenjem diplomatskog protokola.

Bivši američki sekretar za finansije Lorens Samers je napisao u komentarima objavljenim u Fajnenšel Trajmsu i Vašington Postu: “Nema presedana da odraslo dete nekog šefa države zauzme njegovo mesto….. to je bilo uvredljivo za druge prisutne i liderima poslalo signal da se oduzimaju ovlašćenja visokim vladinim zvaničnicima.”

Predsednik je u ponedeljak krenuo u defanzivu nastojeći da, putem Tvitera, preusmeri pažnju na svoju protivnicu na prošlogodišnjim izborima, demokratu Hilari Klinton. Ćerka bivše državne sekretarke, Čelsi Klinton je brzo odgovorila na Tviteru.

Američki predsednik je, međutim, u pravu kada podseća da je domaćin samita G-20, nemačka kancelarka Angela Merkel, branila to što je Ivanka zauzela Trampovo mesto.

“Same delegacije odlučuju da li bi predsednik trebalo da bude prisutan na nekom sastanku i ko će zauzeti njegovo mesto. Ivanka Tramp je bila deo američke delegacije – to je nešto što i druge delegacije rade. Dobro je poznato da ona radi u Beloj kući i da je angažovana u određenim inicijativama.”

Portparolka Bele kuće Sara Hakabi Sanders je nazvala kritike upućene Ivanki Tramp “skandaloznim napadom”.

“Trebalo bi da budemo ponosni što imamo Ivanku da sedi na tom mestu, posebno uzevši u obzir da je tema o kojoj je bilo reči deo njene poslovne biografije. Da se ne preziva tako kako se preziva,verujem da bi bila stalno slavljena umesto konstantno napadana.”

Trampova ćerka i njen suprug, Džared Kušner su zvanični savetnici predsednika. Ali ono što još više brine predsednikove kritičare – pa čak i neke njegove pristalice, je zamagljena linija izmedju zvaničnih poslova Bele kuće i kompanije za nekretnine porodice Tramp. To otvara etička pitanja i dileme u pogledu transparentnosti.