Bela kuća odbacuje vezu Trampove retorike sa napadom na Novom Zelandu

Bela kuća u nedelju je odbacila svaki pokušaj da se predsednik Donald Tramp dovede u vezu sa rasistom koji je optužen za ubistvo 50 ljudi u dve džamije na Novom Zelandu.

"Predsednik nije pristalica ideje o superiornosti belaca", izjavio je vršilac dužnosti šefa osoblja Bele kuće, Mik Malvejni u programu televizije Foks. "Ne znam koliko puta to treba da ponovimo. To što se dogodilo na Novom Zelandu treba da se posmatra kao to što jeste - užasan, zli, tragičan čin."

Napadač Brenton Haris Tarant, 28-godišnji Australijanac, naveo je u manifestu na 74 stranice, koji je objavio neposredno pre masakra u džamijama uj Krajstčerču, da vidi Trampa kao "simbol obnovljenog belačkog identiteta i zajedničkog cilja" ali da ne podržava njegovu politiku.

Ta rečenica je ponovo pokrenula kritike da Tramp nije dovoljno snažno osudio belačke nacionaliste. Novinari su Trampa posle napada u džamijama pitali da li primećuje porast belačkog nacionalizma. Predsednik je odgovorio: "Ne baš. mislim da je to mala grupa ljudi koja ima veoma ozbiljne probleme, pretpostavljam." Rekao je i da nije video manifest.

Malvejni je izjavio: "Mislim da nije pošteno da se ta osoba prikazuje kao pristalica Donalda Trampa ništa više nego što bi bilo pošteno pogledati eko-terorističke delove manifesta i dovesti ga u vezu sa Nensi Pelosi ili gospođicom Okasio Kortez (demokratska članica Kongresa Aleksandrija Okasio Kortez je autorka ambicioznog zakonskog predloga o borbi protiv klimatskih promena nazvanog "zeleni nju dil"). Međutim, dok se termin eko-terorizam odnosi na politički motivisano nasilje povezano sa brigom za zaštitu životne sredine, napadač iz Novog Zelanad upotrebio je termin "eko-fašista", koji se odnosi na koktel različitih ideologijija nastalih u zajednici na internetu u čijoj su osnovi rasizam i nacizam.

Skot Braun, američki ambasador na Novom Zelandu, izjavio je za CNN da ne obraća mnogo pažnje na Tarantove komentare o Trampu u manifestu, ističući da je napadač bio "pokvaren do srži". Braun je dodao da se nada da će Tarant biti što brže osuđen i naći u zatvorskoj ćeliji, zauvek.

Tramp je dobio brojne kritike posle skupa belačkih nacionalista, odnosno rasista, u Šarlotsvilu u Virdžiniji 2017, kada je belačke demonstrante izjednačio sa učesnicima kontramitinga, navodeći da su "obe strane" krive i da je bilo "finih ljudi na obe strane protesta."

Senatorka Kirsten Džilibrend, jedna od brojnih demokrata koje se bore za predsedničku nominaciju te stranke, izjavila je na Tviteru posle napadad na Novom Zelandu. "Predsednik stalno podržava i ohrabruje pristalice ideje superiornosti bele rase i umesto da osudi rasističke teroriste, on minimalizuje njihove zločine. To nije normalno niti prihvatljivo."

Na Novom Zelandu, tela nekih od 50 žrtava maskara u dve džamije vraćena su porodicama da bi mogla da se sahrane u skladu sa muslimanskom tradicijom. Premijerka Džasinda Aredern izjavila je da će sva tela biti vraćena do srede. Šestoro stručnjaka za identifikaciju žrtava u vanrednim situacijama doputovalo je iz Australije da pomogne u procesu identifikacije, kako bi se izbegla svaka eventualna zabuna. Šefica forenzičara u Krajstčerču, Debora Maršal, izjavila je da "nema ništa gore nego da nekoj porodici bude vraćeno telo koje nije telo njenog rođaka" i da se to neće dogoditi u ovom slučaju.

Zamenik policijskog komesara Voli Hamuaha izjavio je da se njegov tim sastao sa liderima muslimanske zajednice da bi im objasnio da je dugotrajni proces autopsije neophodan za krivičnu istragu. Tradicija u islamu nalaže da se telo zakopa u roku od 24 sata posle smrti.

Imena žrtava još nisu objavljena, iako je preliminarna lista dostavljena rođacima. Za zločin je optužen 28-godišnji Brenton Haris Tarant. On je jedina osoba u pritvoru osumnjičena za masakr i protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo.