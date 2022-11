Er Srbija: Redovna linija Beograd-Čikago od maja 2023.

Kompanija Er Srbija saopštila je u četvrtak da će uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga (aerodrom O’Her – ORD) od 17. maja 2023. godine, posle više od 30 godina pauze, što je, naglašavaju u kompaniji, nastavak širenja poslovanja na Sjedinjene Države.

Kompanija najavljuje da će se letovi do "čuvenog Vetrovitog grada" do 11. juna obavljati dva puta nedeljno - sredom i subotom - dok će se od 12. juna letovi između Beograda i Čikaga obavljati tri puta nedeljno, i to ponedeljkom, sredom i subotom.

Letovi će trajati oko 11 sati i obavljaće se avionima erbas A330 iz dugolinijske flote Er Srbije. Karte su već u prodaji, po početnoj ceni od 640 evra za povratni let, sa uključenim svim taksama, navodi se u saopšenju Er Srbije.

"Letom JU 506/507, nakon više od tri decenije, nacionalna avio-kompanija se ponovo vraća u Čikago. To je izuzetno važan grad i sigurni smo da će direktni letovi između Beograda i Čikaga biti veoma značajni ne samo za srpsku dijasporu, već i za ceo region šireg Balkana", rekao je Džordž Petković, regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku, preneto je na portalu kompanije.

"Uvođenjem letova između ta dva grada, region će se bolje povezati sa Čikagom, a putnici dobiti mogućnost većeg izbora. Očekujemo veliko interesovanje za direktne letove između Beograda i Čikaga. Uz dobre konekcije koje Er Srbija nudi, to može biti zanimljiva destinacija i za one koji planiraju da nastave putovanje do drugih tačaka", dodao je on.

Kompanija navodi da će ovako preko Beograda omogućiti dobre konekcije između Čikaga i drugih gradova u svojoj mreži, kao što su Atina, Beč, Berlin, Bolonja, Bukurešt, Dubrovnik, Istanbul, Larnaka, Ljubljana, Prag, Pula, Podgorica, Rim, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Tivat, Venecija, Zagreb i drugi. S druge strane, zahvaljujući međulinijskoj (interline) saradnji sa kompanijama DžetBlu i Ameriken erlajns, Er Srbija će moći da ponudi bolju povezanost i putnicima koji iz Čikaga i Njujorka nastavljaju putovanja ka drugim tačkama u okviru Severne Amerike, dodaje se.

"Sa skoro 2,8 miliona stanovnika, Čikago je najnaseljeniji grad u saveznoj državi Ilinois i treći najveći grad u SAD, posle Njujorka i Los Anđelesa. Smešten je na obali jezera Mičigen i istovremeno pripada i Srednjem Zapadu SAD i oblasti Velikih jezera. Sam grad smatra se važnim međunarodnim finansijskim, kulturnim, trgovinskim, industrijskim, obrazovnim, tehnološkim, komunikacionim i saobraćajnim centrom. Čikago je čuven po izuzetnim umetničkim skulpturama i instalacijama na otvorenom", navodi Er Srbija.

Čikaški međunarodni aerodrom O’Her (ORD) jedan je od šest najprometnijih svetskih aerodroma, a 2019. godine njegove usluge je koristilo preko 90 miliona putnika, kojima je na raspolaganju bilo 236 destinacija, podseća Er Srbija.