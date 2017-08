Astronautkinja Pegi Vitson obara rekorde u svemiru

Rekordna dostignuća nisu večna, več se obaraju. Austoranutkinja Pegi Vitson to čini uverljivo. Kada se 2. septembra bude vratila na Zemlju zauzeće mesto jednog od najslavnijih svemirskih istražvača u istoriji SAD.

Pegi Vitson je prvi put krenula u svemir 2002. i od tada se tamo stalno vraća. Pošto ima status veterana, ima pravo da kritikuje uslove života.

“Ponadala sam se da će ‘Sojuz’ biti nešto veći, ali izgleda da je iste veličine kao prošli put.”

Njen najnoviji boravak u orbiti počeo je u novembru prošle godine. Treba da se vrati na Zemlju drugog septembra. Tokom proteklih devet i po meseci, postigla je niz svemirskih rekorda.

“Svaki dan je važan za nas u svemirskoj stanici. Treba je održavati da bi nastavila da funkcioniše. Postigli smo novi individualni rekord boravaka u orbiti, kao i rekord kontinuiranog prisustva ljudske posade u stanici, duže od 17 godina.”

Pegi Vitson drži i rekord u svemirskoj šetnji žene-astronauta. Takođe je prva žena koja komanduje svemirskom stanicom ne samo jednom, već dva puta. Nema sumnje da ona u svemu tome uživa.

“Osećam se odlično. Volim to što radim. Taj posao mi čini zadovoljstvo iznad svega. Sve što radimo na Zemlji je fantastično, ali biti odgovoran za vođenje stanice - čak i ako to znači samo čišćenje filtera – to me čini izuzetno srećnom.”

Ovog vikenda, kad se bude vratila na kosmodrom u Bajkonuru u Kazahstanu, upisaće 665 dana boravka u svemiru, najviše od svih američkih astronauta do sada.

“Radujem se susretu sa prodicom i prijateljima, biće to divan doživljaj za mene. Tome se najviše radujem. Hrana - nedostajala mi je raznovrsna hrana. Verovatno ću da navalim na kuvanje.”

Pedesetsedmogodišnja svemirska putnica odlazak u svemir, voli nesmanjenim žarom.

“Mislim da je svemir uzbudljiva budućnost za NASU i svet u celini. Mislim da ćemo odlaziti na mesta koja niko nikada nije video. Naše mlade ljude bi trebalo da oduševi što će učestvovati u tako uzbudljivoj budućnosti, koja nam predstoji.”

NASA nije najavila da bi Pegi mogla da se vrati u svemir, kako bi oborila svetski rekord boravka u orbiti. Rekord od 879 dana provedenih u svemiru, drži ruski astronaut Genadij Padalka.