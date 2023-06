Policija nije dozvolila postavljanje zastava svih zajednica ispred Vlade Kosova

PRIŠTINA - Lider Građanske inicijative “Srpski opstanak" Aleksandar Arsenijević i zamenik predsedavajućeg za zajednice u opštini Severna Mitrovica Skender Sadiku pokušali su u sredu da ispred zgrade Vlade Kosova u Prištini postave srpsku, bošnjačku, romsku i tursku zastavu. Međutim policija im to nije dozvolila.

Arsenijević i Sadiku su insistirali da zastave postave na mestu ispred zgrade Vlade gde se pored kosovske, nalaze i zastave Albanije, Sjedinjenih Američkih Držva i Evropske unije.

Arsenijević je u razgovoru sa policajcima naveo da po Ustavu Kosova Srbi i ostale nevećinske zajednice imaju pravo na svoje simbole i zatražio da im se dozvoli da postave zastave i ostalih zajednica koje su ustavom priznate na Kosovu. Međutim dobio je odgovor da po Zakonu o upotrebi državnih simbola to ne mogu da učine.

Nakon kraće rasprave sa policajcima, Arsenijević i Sadiku su zastave postavili na ogradi dvorišta Vlade Kosova, ali su ih pripadnici Policije Kosova uklonili posle nekoliko sekundi.

“U jeku krize i međuetničkih tenzija na Kosovu želeo sam da pokažam s obzirom da se na svim centralnim institucijama nalazi i albanska zastava, želeo sam da pokažem da i mi živimo ovde, da je moj čukundeda, pračukundeda, askurđel rođen na Kosovu. Svako ko je rođen, živi i saranjivao je mrtve ovde na Kosovu ima podjednako pravo da na tom Kosovu i živi", rekao je novinarima Aleksandar Arsenijević.

Skender Sadiku je naveo da je ponosan što je danas sa Arsenijevijevićem došao u Prištinu.

“Ja u mojoj koži znam šta prolazi Aleksandar Arsenijević i ponosan sam da sam sa Aleksandrom, kao građanin pričam i kao čovek, da smo tu došli i doneli sve zastave. Ne bih voleo da se šalje druga poruka, nije došla ovde samo srpska zastava, nego su došle turska, romska i bošnjačka zastava, koje se nažalost ne vijore na ovom mestu. I ove zastave treba slobodno da se vijore i na severu Mitrovice, i u Zubinom Potoku, i u Leposaviću, Zvečanu i bilo gde na Kosovu, da se ljudi osećaju kao građani i da se Srbin oseća kao Srbin i u Prištini, Gračanici, Zvečanu, Glogovcu i bilo gde, gde žive ljudi. Ja bih se isto složio sa Aleksandrom 24 godine je prošlo - umorni smo sa naracijama, umorni smo od heroja, žrtava, tražimo normalnu. Ovo treba da bude jedna normalna poruka”.

Arsenijević je izrazio razočaranje što je policija uklonila zastave sa ograde Vlade Kosova.

“To govori o obrazu tih ljudi. Ono što sam ja imao prilike da uradim, a to je da osvetlam obraz mnogima. Što je gospodin Skender Sadiku imao prilike kao Albanac da osvetla obraz svojoj zajednici, ja sam siguran da postoje ljudi u svim zajednicama koji isto razmišljaju, ali zbog određenih stereotipa nisu danas bili prisutni i nisu u mogućnosti da javno izraze svoje stavove. S tim u vezi, ja kažem, pozivamo sve da se mir između etničkih grupa neguje, da se tradicija neguje, da svako svakog poštuje. Pa poštuj me iako sam Srbin, poštuj me iako sam Bošnjak, poštuj me iako sam Turčin, poštuje me iako sam Goranac, poštuj me iako sam Albanac, svi da se poštujemo”, naveo je Arsenijević.

Nakon što su se obratili medijima Arsenijević i Sadiku su u pratnji policije napustili Prištinu.