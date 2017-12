Arktički talas zahvatio Sjedinjene Države

Većina Amerikanaca će novogodišnje praznike provesti uz arktičke temperature i snijeg. Velika hladnoća je već zahvatila istočni i centralni dio Sjedinjenih Država i očekuje se da će se zadržati i tokom prve nedelje 2018. godine.

Kristalna kugla Voterford spremna je da označi početak nove godine na njujorškom Tajms skveru. Međutim, oni koji žele da prate 110 godina staru tradiciju spuštanja kugle i koncerte zvijezda na otvorenom, moraće da se dobro pripreme za izuzetno niske temperature.

Velika hladnoća i obilne sniježne padavine već su zahvatile dvadeset centralnih i sjeveroistočnih saveznih država. Grad Iri u Pensilvaniji prekriven je sniježnim naslagama od metar i po, zbog čega je angažovana i nacionalna garda.

Niske temperature komplikuju posao čistačima snijega i usporavaju praznični saobraćaj.

"Mogu da vozim samo oko 30 kilometara na sat”, navode neki od vozača.

Hitne službe i skloništa šalju vozila da pokupe beskućnike i druge ljude koji nemaju gdje da se sklone od hladnoće.

“Znamo da mnogi mogu da se smrznu za 15 do 30 minuta”, upozoravaju zaposleni u skloništima.

Očekuje se da će temperature tokom novogodišnje noći, u saveznim državama na srednjem zapadu i sjeveroistoku zemlje pa sve do juga, biti 10 stepeni niže od uobičajnih. To obuhvata i velike gradove kao što su Čikago, Sent Luis, Njujork, Vašington i Atlanta.

Hladnoća će se zadržati i prve nedelje 2018, dok će u pojedinim južnim priobalnim državama možda biti i oluja zato što će se hladan vazduh sudariti sa toplim i vlažnim iz Meksičkog zaliva.