Nikolić za Glas Amerike: Izborna lista DPS biće odraz smjene generacija i reformi

U Demokratskoj partiji socijalista (DPS) još se razgovara o tome da li će stranka na izbore izaći samostalno ili sa partnerima, ali će bez obzira na odluku o tom pitanju, izborna lista biti "ogledalo" kadrovske i strukturalne reforme i smjene generacija, rekao je u intervjuu za Glas Amerike poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić.

Partneri opozicionom DPS-u, kako je naglasio Nikolić, biće svi oni koji Crnu Goru vide kao dio evroatlantskih struktura. Crnogorski poslanik je prethodnih dana boravio u posjeti Vašingtonu tokom koje se, između ostalih, sastao sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i članovima Kongresa.

Susreti su, naveo je Nikolić, bili dio redovne komunikacije sa međunarodnim partnerima koji su ponovili da je Crna Gora i dalje važan partner SAD.

"Bilo je puno interesovanja u vezi sa onim što su refleksije spoljašnjih uticaja na političke procese u Crnoj Gori. Tu smo pokušali da, kroz primjer istorijskog revizionizma kojeg je pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin u Rusiji, izvedemo paralelu sa onim što preživljavamo u našem regionu jer nam se čini da Republika Srbija pokušava da ’kopi pejst’ politikom uspostavi paternalistički odnos nad Srbima u regionu što u značajnoj mjeri utiče na političke odnose u Crnoj Gori", rekao je Nikolić, dodajući:

"Takođe govorili smo o ruskom malignom uticaju. Svjedoci ste da je i Džejms Rubin, zvaničnik Stejt departmenta koji je boravio nedavno u posjeti Podgorici, ispostavio vrlo jasno očekivanje od buduće crnogorske vlade koja će se formirati nakon nekih narednih parlamentarnih izbora, da se ozbiljno pozabavi sistemom ruskih dezinformacija u Crnoj Gori kroz djelovanje određenih medijskih struktura i ne samo medijskih struktura na teritoriji naše države."

"Mi smo instistirali na tome da je aktuelna situacija u regionu vrlo osjetljiva i da zbog toga treba povesti dodatno računa i da treba tražiti dodatnu pažnju i od američkog Kongresa i od Stejt departmenta u pogledu dodatnog prisustva kroz ono što je politički život u Crnoj Gori", rekao je Nikolić.

Glas Amerike: Da li su vam oni to i obećali?

Nikolić: Čuli smo i u Kongresu i Stejt departmentu da se situacija u Crnoj Gori i regionu prati. Znamo da je fokus američke administracije dominantno na pitanju Srbije i Kosova, odnosno na pokušaju normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Isto tako smo upozorili da, bez obzira na koncesije koje Srbija dobija povodom pokušaja da se ti odnosi sa Kosovom normalizuju, na drugoj strani nijesmo još vidjeli konkretan napredak. Nijesmo vidjeli pridruživanje sankcijama protiv Rusije, nijesmo vidjeli neke konkretne obrise procesa koji bi nam sugerisao da se stvari po pitanju rješavanja odnosa sa Kosovom pomjeraju naprijed. Naprotiv, upozorili smo da nam se čini da zbog tako indolentnog odnosa Srbije, Crna Gora postaje “meki trbuh“ za ono što je uticaj koji se preliva i iz Srbije i Rusije u Crnu Goru kroz davno uspostavljene političke i druge podjele.

Glas Amerike: Možete li mi dati konkretne primjere tog uticaja i mješanja, posebno uoči vanrednih parlamentarnih izbora?

Nikolić: Mislim da je i najkonkretniji primjer mješanja Rusije u unutrašnje političke stvari u Crnoj Gori dao Evropski Parlament kada je saopštio da Rusija preko prosrpskih političkih ili ideoloških osjećanja, kao i preko Srpske pravoslavne crkve, dominantno eksponira svoj uticaj u Crnoj Gori. Konačno to je vidljivo i kroz djelovanje određenih političkih struktura koje još uvjek nijesu smogle snage da civilizacijski osude ono što je agresija Rusije na Ukrajinu. Istovremeno vidite da se u crnogorskom parlamentu najavljuju inicijative o preispitivanju glasanja Crne Gore u Savjetu Evrope za prijem Kosova u tu organizaciju. Mislimo da se svi ti događaji ne dešavaju spontano nego da su isprovocirani vezama koje su tradicionalne, koje se održavaju i koje imaju svoju refleksiju na politički život u Crnoj Gori.

"Partneri svi koji Crnu Goru vide na Zapadu"

Glas Amerike: Ukazom odlazećeg predjednika Mila Đukanovića izbori su zakazani za 11. jun. Da li DPS izlazi samostalno na te izbore, da li tražite partnere i koga vidite kao partnera nakon izbora?

Nikolić: Još uvijek se razgovara o formatu izlaska na izbore, analiziraju se različiti scenariji. Bez obzira kako ćemo se predstaviti na tim izborima, naša izborna lista biće ogledalo onoga što je reforma naše politike, i kadrovska, strukturalna i suštinska. Takođe biće ogledalo smjene generacija ljudi koji su dominantno iznijeli jedan politički proces koji se vezao i za obnovu nezavisnosti i integraciju Crne Gore u zapadne strukture i biće izlazak u susret onome što ljudi u Crnoj Gori očekuju od Demokratske partije socijalista, prije svega tu mislim na njene birače.

Mi smo već pokrenuli jednu intenzivnu političku akciju obilaska naših opštinskih odbora. Podižemo i mobilišemo našu partijsku mrežu i vjerujem da je to dobro zagrijavanje za ono što slijedi na izborima. Što se nas tiče, partneri su svi oni koji Crnu Goru posmatraju i rade na tome da ona zadrži status multietničke društvene zajednice svih onih koji vide Crnu Goru na Zapadu kao dio evropskih i euroatlantskih struktura. Nema tu puno imaginacije. Mislim da ljudi u Crnoj Gori znaju šta DPS nudi, znaju šta DPS zagovara i znaju da je po pitanju političke orijentacije DPS već sebe afirmisao i da iza te afirmacije stoje određeni rezultati.

Glas Amerike: Da li u kontekstu partnerstva posmatrate i Evropu sad?

Nikolić: Mislim da je u ovom trenutku rano govoriti o potencijalnim partnerima, treba da vidimo kako ćemo se rasporediti na parlamentarnim izborima. Ja vjerujem da imamo kadrovski kapacitet da upravljamo državom, da imamo iskustvo, to sam vam već rekao i da na bazi iskustva kojeg imamo, imamo pravo i da se preporučujemo građanima za vršenje društveno-političke odgovornosti. Šta će građani reći u odnosu na našu inoviranu političku ponudu, vidjećemo na parlamentarnim izborima, a onda kad dobijemo tu povratnu informaciju od građana koji su najmjerodavniji, ja mislim da će lopta biti u dvorištu Demokratske partije socijalista i da ćemo mi po tom, nepisanom demokratskom pravilu, kao najdominantnija politička snaga - svejedno samostalno ili u koaliciji - biti ti koji će se pitati o tome na koji način će se formirati buduća vlast u Crnoj Gori.

Glas Amerike: Pomenuli ste reforme u stranci, smjenu generacija, inoviranu ponudu o kojoj je govorio i v.d. predsjedenika DPS-a. Šta ta inovirana ponuda podrazumjeva, kakva je to smjena generacija, ko će to preuzeti?

Glas Amerike: Pa ja mislim da je smjena generacija najavljena izborom v.d. predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Danijela Živkovića i da je u tom smislu Demokratska partija socijalista još jednom instalirala neke demokratske standarde u Crnoj Gori, jer od DPS-a ste prvi put čuli priznanje rezultata na nekim izborima u Crnoj Gori za ovih 30 godina. DPS je prvi put kazala: ’Čestitamo vam, preuzmite vršenje društveno-političke odgovornosti, u nama ćete imati partnera za sve konstruktivne politike koje budete promovisali.’

Demkratska partija socialista, odnosno njen predsjednik je prihvatio odgovornost nakon nezadovoljavajućeg rezultata na izborima i ustupio mjesto u stranci drugom čovjeku koji je predstavnik nove političke generacije. Dakle, ja mislim da ćemo mi polako ulaziti u jedan proces koji podrazumjeva Demokratsku partiju socijalista nove političke generacije. Kad to kažem mislim prevashodno na generaciju ljudi koja je u politiku ušla tokom poslednjeg četvorogodišta, ili u onom prethodnom mandatu parlamenta od 2016. godine koja se afirmisala kroz politički angažman u parlamentu i mislim da tu činjenicu uvažava ukupna demokratska javnost u Crnoj Gori, ne samo simpatizeri Demokratske partije socijalista.

Glas Amerike: Šta je to novo što ćete ponuditi, posebno imajući u vidu da su DPS tokom trodecenijske vladavine pratile optužbe o korupciji i nedovoljnoj borbi protiv organizovanog kriminala, ne samo u domaćoj javnosti, već i u izvještajima EU, Stejt departmenta, te međunarodnih nevladinih organizacija?

Nikolić: Rekli ste da postoje te permanente optužbe na račun Demokratske partije socijalista. Ne previđamo ih, samo upozoravamo da za ove tri godine od kad se dogodila promjena vlasti u Crnoj Gori, ni jedan od funkcionera Demokratske partije socijalista nije završio na optuženičkoj klupi. Mislim da je to jedan narativ koji je prije svega imao političku funkciju demonizacije Demokratske partije socijalista. Ne previđamo da je bilo izvjesnih slabosti i bilo ih je, kao što se događa u politici, posebno kada se dugo upravlja jednim sistemom kao što je to slučaj sa Crnom Gorom. Međutim, želim da kažem da su nas građani rasteretili tih slabosti koje su nam stavljane na teret.

Rasteretili su nas državno - političke odgovornosti upravljanja državom tokom prethodne godine. Sada je odgovornost u drugom dvorištu, ali isto tako građani nas nisu rasteretili onoga što su najbolje performanse naše politike i što su istorijska dostignuća Crne Gore tokom prethodnih 30 godina. Obaveza nam je da to čuvamo, da na tim ostvarenjima gradimo našu politiku. Novo vrijeme u politici traži i nove načine djelovanja. Tako da će to biti i jedna od novina u sklopu reformskog procesa koji započinjemo. Demokratska partija socijalista se, bez obzira na te tradicionalne optužbe, reformiše mnogo više nego što se to želi predstaviti.

Glas Amerike: Kada se očekuje da će biti izabran novi predsjednik DPS-a?

Nikolić: Sa našeg Glavnog odbora smo saopštili da ćemo neposredne partijske izbore u stranci održati odmah nakon što se završe vanredni parlamentarni izbori i predsjednički izbori. Tako da nakon vanrednih parlamentarnih izbora, za koje se nadamo da će se održati 11. juna, stvaraju se svi preduslovi da u nekoj regularnoj proceduri organizujemo neposredne partijske izbore za novo partijsko rukovodstvo i postavimo jedan novi tim ljudi koji će predvoditi Demokratsku partiju socijalista u narednom periodu.

"Vjerujem da će inauguracija proteći u demokratskim uslovima"

Glas Amerike: Novoizabrani predsjednik Jakov Milatović preuzima dužnost 20. maja i biće inaugurisan u Skupštini Crne Gore, ne na Cetinju, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Da li će DPS priustvovati inauguraciji?

Nikolić: Nijesmo još razgovarali na tu temu, jer i ta odluka nas je pomalo da kažem zatekla, ne u smislu da nas je iznenadila, nego se dogodila prije par dana. Očekivali smo da će budući predsjednik Crne Gore iskazati svoje poštovanje prema prijestonici, prema simbolu trajanja Crne Gore. To se nije dogodilo i bojim se da se to uklapa u onaj narativ koji je već forsirao Demokratski front, a podrazumjevao je da se Cetinju oduzimaju njegovi ustavni i simbolički atributi.

Pa ipak vjerujem da će da ta inauguracija proteći u regularnim, mirnodopskim i demokratskim uslovima, nema razloga da bude drugačije jer je gospodin Milatović ostvario značajnu podršku od strane građana Crne Gore. Dobio je ukazano povjerenje i kao građanin i kao političar želim da vjerujem da će se potruditi da bude na onom, da kažem, istorijskom minimumu poštovanja nacionalnih interesa Crne Gore. Ako bude slijedio ono što su nacionalni interesi koji su upisani u Deklaraciji o nezavisnosti, nakon obnove naše državnosti 2006. godine, mislim da mu taj posao neće biti težak.

Glas Amerike: Novoizabrani crnogorski predsjednik je u nizu medijskih intervjua, uključujući i za Glas Amerike, najavljivao da će Crna Gora ostati na tom zacrtanom evroatlatskom putu. Da li ćete vi sarađivati sa novim predsjednikom da biste osigurali da je to zaista slučaj?

Nikolić: Ja mislim da smo mi bili iskreni i da smo tu iskrenost pokazali na djelu, onda kada smo najavljivali da smo spremni da budemo konstruktivni partner, bez obzira što smo u opoziciji, sa svim politikama koje rade na učvršćivanju euroatlantskog integriteta Crne Gore. Kada kažem euroatlantskog integriteta, onda mislim i na vladavinu prava i na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i na unapređenje svih ljudskih prava i sloboda. Unapređenje svih progresivnih politika koje se vezuju za jedno demokratsko društvo. Mi smo, da bi se prevazilazila politička polarizacija u Crnoj Gori, dali podršku konceptu manjinske vlade i vidite u šta se ta podrška pretvorila. Ona se pretvorila u jednu zloupotrebu sistema vlasti đe imamo situaciju da smijenjena vlada upravlja državom, više nego ona vlada koja ima puni legitimitet ostvaren na izborima...

Imamo jednostavno jednu demonstraciju političke nekulture đe, suočeni sa nedostatkom političkog legitimiteta, ne želite da organizujete vanredne izbore i da vratite mandat građanima da oni odluče da li ste dobro radili. Hoću da kažem da sam siguran će doći vrijeme nove evaluacije DPS-a. Šta to znači? To znači da će građani u jednom trenutku, da li je to sad ili godina, dvije, tri, podvući crtu i reći: ’Ovo su učinci političke alternative koja je za ovih 30 godina govorila da to umije da radi bolje i pametnije nego što je to radila Demokratska partija socijalista, a ovo su učinci Demokratske partije socijalista tokom prethodnih 30 godina’. I hajde da onda racionalno stavimo to na vagu i uporedimo šta su realna dostignuća crnogorske države i šta su realni uspjesi i koliko se realno moglo uraditi i tokom prethodnih 30 godina, ali i tokom ove tri godine.