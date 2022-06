Kongresmen iz Teksasa: Brine me uticaj Rusije na Balkanu

Zabrinut sam zbog zbog uticaja koji Rusija ima u zemljama Zapadnog Balkana, kaže za Glas Amerike kongresmen iz Teksasa Majkl Mekol, najviše rangirani republikanac u Spoljnopolitičkom odboru Predstavničkog doma.

“Šta je Putinov cilj? Da povrati slavu Ruskog Carstva i ići će koliko god daleko bude mogao, ukoliko mu se neko ne suprotstavi”, rekao je Mekol u razgovoru za gruzijski servis Glasa Amerike..

“Rekao bih da su umnogome isprali mozak stanovnicima kroz kampanju dezinformacija, a nažalost, Kina se priključila Rusiji u tom zlom savezu Putina i Šija. Sve je to deo Putinovog plana da sprovede kampanju dezinformisanja da je on na pravoj strani istorije, da oslobađa bivše ruske teritorije od represije i od nacista, pokušavajući da izazove taj osećaj ponosa u svojoj zemlji, nacionalističkog ponosa u vezi sa Drugim svetskim ratom. Međutim, sve je to laž”.

Mekol kaže da Putin laže ljude na Balkanu.

“Laže i ljude u Ukrajini, laže svoju vojsku o tome šta je njihova misija, zbog čega su uopšte došli u Ukrajinu”, dodao je Mekol i zaključio:

“Važno je preneti im poruku da nije u njihovom interesu da budu pod Putinovom kapom, jer je on neko ko je potpuno protiv slobode i demoktratije za svoj sopstveni narod”.

Mekol je u razgovoru za gruzijski servis Glasa Amerike takođe naglasio da SAD moraju da daju Ukrajincima sve što im je neophodno u borbi protiv Rusije.

"Rekli su nam biće gotovo za četiri dana, a mi smo evo u četvrtom mesecu borbi i sada je kritično, jer Rusi napreduju", poručio je Mekol i dodao da SAD i NATO saveznici moraju da učine više i to - što pre.

Kako je istakao, Rusi su promenili svoj plan, koji je u početku bio da idu sve do Kijeva, zauzmu glavni grad i uspostave marionetsku vladu, ali u tome nisu uspeli, pa sada žele da odseku Crno more od Ukrajinaca i izgladnjuju ih, na sličan način kako je to ulčinio Staljin pre mnogo godina.

"Moramo da se pobrinemo da ne ostvare to što žele, da ne zauzmu Odesu", zaključio je Mekol.