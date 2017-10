Američka administracija brani odluku o Iranu

U Vašingtonu se razmatraju naredni koraci posle odluke predsjednika Donalda Trampa da ne sertifikuje sporazum o nuklearnom razoružanju Irana, koji je Teheran potpisao sa svjetskim silama 2015. godine.

Nekoliko dana nakon što je predsjednik Tramp donio odluku o iranskom nuklearnom sporazumu…

“Ne možemo i nećemo ga seritifikovati”.

...njegova administracija branila je potez kojim bi mogla da se ukine još jedna velika komponenta politike bivšeg predsjednika Baraka Obame - dogovor kojim se na deset godina zamrzava nuklearna aktivnost Teherana ali se, između ostalog, ne rešava pitanje iranskog raketnog programa.

“Moramo da ih natjeramo da odgovaraju za svoje akcije. Ne mogu da nastave da podržavaju terorizam širom svijeta. Da testiraju balističke projektile, što će dovesti do nuklearnog naoružavanja Irana”, saopštila je američka ambasadorka u UN-u Niki Hejli.

I dok je izraelski premijer pozdravio Trampovu odluku, potpisnici sporazuma izrazili su nezadovoljstvo.

"Mi u Evropi, Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Evropska Unija, stojimo uz sporazum sa Iranom i želimo da ga zadržimo”, poručio je ministar inostranih poslova Njemačke Zigmar Gabrijel.

Svjetske sile nisu samo zabrinute zbog Irana.

"Sporazum sa Iranom prvi put je pokazao da je moguće spriječiti rat pregovorima i iznad svega spriječiti nuklearno naoružanje neke zemlje. Uništavanje ovog sporazuma značilo bi da se drugi širom svijeta ne bi više oslanjali na slične ugovore. Zbog toga je riječ o opasnosti koja daleko prevazilazi Iran”, ocijenio je Gabrijel.

Administracija u Vašingtonu ističe da je predsjednik Tramp svjestan da se njegove odluke o Iranu pažljivo prate u Pjongjangu.

“Time se šalje savršena poruka Sjevernoj Koreji: Nećemo sklapati loše dogovore i ako ikada budemo postigli sporazum, pobrinućemo se da odgovarate za svoje akcije. Nećemo gledati u stranu samo zato što imamo sporazum”, smatra Niki Hejli.

Sada može da se izjasni i američki Kongres, Dok su mnoge demokrate kritikovale Trampov najnoviji potez, istaknuti republikanci, među kojima i senatorka Suzan Kolins, ocijenili su da je riječ o šansi da se ispravi problematičan sporazum.

“Prema sporazumu, Iran ima ‘strpljivi put’ do razvoja nuklearnog oružja. To bi trebalo da ispravimo, što se nadam da će Kongres uraditi. Takođe se nadam da će se predsjednik više konsultovati sa našim saveznicima, s obzirom na to da je riječ o multilateralnom, a ne bilateralnom sporazumu”.

Posle odluke Bijele kuće, iranski predsjednik poručio je da će poštovati nuklearni sporazum, ali i dodao da će njegova zemlja nastaviti da razvija raketno i drugo oružje.