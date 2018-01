Mid: Kina i Rusija američki strateški rivali

U segmentu govora posvećenom nacionalnoj bezbednosti Predsednik Tramp će pored ostalog naglasiti potrebu obnove američke vojske u cilju promovisanja mira kroz snagu. Govoriće i o povratku jasnoće u tome ko su prijatelji i neprijatelji Amerike. U nedavno usvojenoj Strategiji za nacionalnu bezbednost, Trampove administracije više puta je skrenuta pažnja na Kinu i Rusiju, kao dve suparničke sile koje pokušavaju da naruše američku bezbednost i prosperitet. Jela Defrančeski pratila je juče skup u Institutu Hadson o američkoj geostrategiji. Jedan od učesnika bio je Volter Rasel Mid, blizak krugovima Bele kuće, koji je rekao sledeće prvo o Kini, a zatim o Rusiji:

“Stavljanje Kine na spisak rivala nije samo po sebi znak promene politike prema Pekingu, već predstavlja sve veću obaveštenost o tome da je ugrožena nada američke strane da bi odnosi sa Kinom mogli da budu lišeni značajnije konfrontacije, konstatuje Mid.

Prema njegovim rečima o je više poruka da politika konfrontacije sa Kinom na području Zapadnog Pacifika - nije ta koju Trampova administracija želi, već da bi više volela održavanje mira i stabilnosti u tako važnom regionu. To je istovremeno poziv Pekingu da produbi svoje angažovanje sa nama.”

U odvojenoj izjavi za naš program, Mid je ovako ocenio činjenicu da su Kina I Rusija istaknute kao američki strateški rivali:

“Kada su izdvojene kao izazovi američkog američkoj nacionalnoj bezbednosti, rekao bih da je to znak da će odnosi sa njima biti teški.”

Povodom odnosa sa Rusijom, Mid je pre svega istakao ekonomski argument da Moskvi ne odgovara to što je Amerika nedavno stekla energetsku nezavisnost za Putina nije baš najbolje što je cena barela nafte 50 dolara niža od one koja bi mogla da bude sledećih 25 godina, to znači izgubljenih hiljade milijardi dolara profitakaže Mid.

Mid nastavlja:

" Neki ljudi su se nadali, a drugi strepeli da bi moglo doći do sjajnih odnosa između Putina i Trampa. S ozbirom da je pitanje energije i energenata u centru Trampove spoljne i unutrašnje politike, teško da Putin takvu politiku ne smatra fundamentalno neprijateljskom prema Rusiji.

"Ne očekujem neko nerazdvojno povezivanje Moskve i Vašingtona u nekom doglednom vremenu,” zaključio je Mid.