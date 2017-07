EK: Ako sprovede zakon o sudijama, Poljska gubi pravo glasa u Evropskom savetu

Već duže vrijeme iskazano nezadovoljstvo Brisela zakonima koje uvode poljske vlasti i koji, vjeruju evropski zvaničnici, umanjuju vladavinu prava, pred samom je kuliminacijom - posljednji set zakona kojima se političarima daje pravo da postavlja i smjenjuje sudije, izazvao je i današnje upozorenje Evropske komisije: ukoliko zakoni budu provedeni, Poljska bi mogla da bude kažnjenja gubljenjem prava glasa u Evropskom savjetu.



Gotovo niko u Briselu nije iznenadjen ovakvim stavom Komisije- duže od godinu dana Komisija, Savjet, Evropski parlament, Savjet Evrope, Venecijanska komisija i drugi upozoravaju vlasti u Varšavi da prestanu sa političkim uplitanjem u rad sudstva - čašu je prelio posljednji set zakona, od kojih je dio usvojen 15. jula, po kojima vladajuća stranka, gotovo ironičnog naziva Partija zakona i pravde, ima pravo da bez najave i objašnjenja postavlja i smjenjuje sudije svih nivoa, uključujući i sudije Vrhovnog suda. Nakon sastanka Evropske komisije posvećenog uglavnom toj temi, potpredsjednik Komisije Frans Timermans objavljuje:

"Posljednje mjere poljskih vlasti usmjerene na pravosudni sistem I sudije u velikoj mjeri su prijetnja vladavini zakona. Zato smo o tome raspravljali šta da činimo. Mislim da niti jedan gradjanin, ako bi se našao pred sudom, ne želi da ima situaciju u kojoj će da razmišlja da li je sudiju nazvao neki političar kako bi uticao na njegovu odluku. Tako ne radi nezavisno sudstvo. Nadležne poljske ministre sam prije usvajanja zakona pozvao da ne stavljaju u proceduru te zakone i da dodju u Brisel kako bi smo razgovarali. Umjesto toga, zakoni su dva dana posije usvojeni. Zato po hitnom postupku naredne sedmice šaljemo ješ jedno upozorenje, zatim pokrećemo proces protiv Poljske zbog kršenja evropskih zakona i, konačno, opcija aktiviranja

člana 7 Evropskog sporazuma je takodje na stolu i nikoga ne treba da iznenadi da, u ovakvim okolnostima, zaista i ne aktiviramo član 7".



To praktično znači, ako se sa tom mjerom složi većina evropskih država, da bi Poljska ostala bez prava glasa u Evropskom savjetu. Ovakva mjera do sada nikada nije aktivirana a samo njeno pominjanje, koje je krenulo iz Evropskog parlamenta još prošle godine, ukazuje na to koliko je ozbiljna situacija. A u tom istom Parlametu, parlamentarci koji dolaze iz poljske vladajuće partije ovako nedavno komentarišu, po njima, uplitanje Unije u poljska pitanja:

"Reći ću vam šta vas muči- imate predrasude prema poljskoj vladi I ne možete da podnesete da ta vlada ima drugačije mišljenje i pravo da ga iznese. Različitost u EU je lažna- po vama je svaka boja dobra sve dok je crna i svako mišljenje je dobrodošlo sve dok je u liniji sa vašim", rekao je član Evropskog parlamenta iz Poljske Risard Legutko.



"Nama u Poljskoj ne treba vaše mišljenje, ne trebaju nam savjeti, istrukcije jer mi u Poljskoj znamo kako da brinemo o sebi. Vi ste ti koji treba da učite iz poljske istorije, kako se boriti za slobodu i solidarnost", rekao je Robert Jaroslav Ivaskievic iz Poljske.



U Evropskoj komisiji sada očekuju reakciju Varšave a na komentare da bi oštar stav prema Poljskoj mogao gurnuti tu zemlju putem Velike Britanije, odgovaraju uvjerenjem da većina Poljaka prihvata EU I njene vrijednosti, poput vladavine prava, kao svoje, te kako, u odbrani tih vrijednosti nema mjesta za kalkulacije.