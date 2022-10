Abazović smijenio koordinatora službi bezbjednosti koji navodi da je 90 odsto zaplijenjenih cigareta završilo kod švercera

Predsjednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, smijenio je u utorak, na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost Raška Konjevića sa mjesta koordinatora bezbjednosnih službi.



On je rekao da je Konjević smijenjen jer je sjednicu Biroa za zakazao 10 dana prije lokalnih izbora, navodeći da neće dozvoliti “politizaciju bezbjednosnih službi” u korist DPS-a (predsjednika Mila Djukanovića), (Konjevićeve) Socijaldemokratske partije i (sa njima navodno povezane, lokalne gradjevinske) kompanije “Bemaks”.



Abazović je, obrazlažući svoju odluku, rekao da “očekuje da Konjević kaže da je razriješen iz političkih razloga” i dodao da lider SDP-a ostaje član biroa.



“Sva pitanja koja želi da tretira moći će da tretira kroz ovaj Biro za operativnu koordinaciju (BOK), ali ne mogu da legitimišem aktivnosti koje lako prepoznajem. Cilj DPS-a, SDP-a i Bemaks koalicije je da, na onom potezu gdje smo ih potpuno demaskirali 19. avgusta, oni tu istu stvar sada pokušavaju da nama prebace na teret", rekao je Abazović nakon sjednice, aludirajući na Konjevićeve izjave o nedavnom saslušanju direktora Uprave carina i prihoda Rada Miloševića, u okviru izvidjaja o kamionu sa zaplijenjenim cigaretama ukradenom na putu do lokacije na kojoj su cigarete trebale da budu spaljene.



“Ne može se desiti da bude nadležan za bezbjednost u državi i da ne pominjete korupciju 120 dana, a sad imate specijalni poriv da u tome učestvujete. Kad se desila zapljena, mi smo…i od Konjevića imali upite je li to u skladu sa zakonom i zašto se to radi, da bi prestali takvi glasovi… Danas više nije problem što je zaplijenjena roba već što tu robu žele da ukradu i to treba povezati sa nekim. Sa mnom to povezati ne možete”, poručio je Abazović i dodao da Konjević nije ni bio dio tima koji se borio protiv šverca cigareta.



On je rekao da je Konjević “mudro ćutao, bavio se Temeljnim ugovorom, Otvorenim Balkanom, i sad je shvatio da je Bemaks rekao da ovako treba da se pokrene kampanja” i dodao da “to ne želi da dopusti”.



Abazović je rekao i da nas čeka “jako prljava kampanja u narednih 15 dana”, i dodao da će država, “skladno svojim kapacitetima tome da se odupre",

Odgovarajući na pitanje ko je od prisutnih na sjednici VNB glasao za smjenu Konjevića, Abazović je rekao da je bilo članova koji su bili i za i protiv.



"Odluka nije bila jednoglasna i to je sasvim ok. On (Konjević) nije htio da se izjašnjava", rekao je.



Lider SDP-a i ministar odbrane, Raško Konjević, koji je danas smijenjen sa mjesta koordinatora svih službi bezbjednosti, saopštio je nakon sjednice da se radilo o jednoj veoma dobroj sjednici, jer su SDT i ANB dale veoma značajne informacije, navodeći da postoje indicije da je u medijskim performansama Abazovića i Milosevića 90% kontigenta zaplijenjenih cigareta završavalo u švercu, a svega 10% zapaljeno.



“To je informacija koju smo dobili danas. Tako usiljeni performansi bili su jedna vrsta političke igre kako bi se sakrio ovaj podatak. Nezamislivo bi bilo da direktor Uprave prihoda i carina ne zna ništa o tome, tako da sam i danas Abazoviću rekao da su one neosnovane optužbe upućene prema meni i drugima vraćenje njemu kao bumerang”; kaže Konjević i dodaje da Rade Milošević “nije mogao da uradi ništa bez Dritana Abazovića”.



Konjević je ocijenio da je “sada jasnije zašto je premijer lice koje je osuđivano za teška krivična djela, inspektora ANB, predlagao za svoj kadar”.



“U UPC i ANB su se postavljali upravo takvi ljudi koji bi omogućili da se plan krijumčarenja cigareta sprovede i da se 90% zaplijenjenih cigareta nađe na sivom tržištu", rekao je Konjević i dodao da je na Vijeću konstatovano da treba da “postoji određena aktivnost Vlade prema Radu Miloševiću”, kako bi Abazović skinuo politički teret sa sebe.



Konjević se založio da i "ovaj slučaj, kao i bilo koji prethodni, treba da bude puni predmet istrage SDT, ali da se ide do kraja”.



“Rade Milošević je politički drug Abazovića i teško će bilo ko iz njegovog okruženja biti sasvim oslobođen indicija i tereta krivične odgovornosti", rekao je Konjević i dodao da se ne radi o jednom kamionu, već o 90 posto zaplijenjenih, navodeći da “niko osim članova (Abazovićeve) URE nije smio da prisustvuje spaljivanju cigareta".



On je rekao da su “ljudi iz URA-e i njihovi drugi politički funkcioneri…u jasnim kontaktima sa organizovanim kriminalnim grupama prepoznatim u SOKTI 20/?21, a koji su povezani sa švercom cigareta”.



"Neka SDT temeljno provjeri sve navode i indicije pa i to jesam li ja “politički pokrovitelj” šverca cigareta. Da ne bi sve ostalo na nivou medijskih bavljenja ovom temom, htjeli smo na BOK-u u petak da se institucionalno pozabavimo ovom temom”, rekao je i dodao da je on, medjutim, na kraju današnje sjednice, bez ikakve najave smijenjen”, “Ali, to je njegovo legitimno pravo. Iza te odluke stoji motivacija da se prikrije ova indicija o švercu 90% kontigenta".



Konjević je dodao da “nije važno da li je indiciju saopštio SDT ili ANB, ali je važno da indicija postoji od onih vlasti nadležnih za sprovođenje zakona”, naglašavajući da “ne optužuje nikoga, već samo indicira i logicira. Nijesu šleperi igle, zna se na koji način i po kojoj proceduri taj kontigent treba dopratiti do Nikšića”.



"Objektivna odgovornost je direktora UPC zbog čega će najvjerovatnije biti smijenjen na Vladi u četvrtak…. kako bi Abazović sa sebe skinuo političku odgovornost", kaže Konjević.



Crnogorske vlasti posljednjih mjeseci zaplijenile su velike količine švercovanih cigareta, od kojih je dio uništen u nedjelju u Nikšiću, a direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević dan ranije saslušan u tužilaštvu u okviru istrage o “zalutalom” kamionu sa zaplijenjenim cigaretama.