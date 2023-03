"Ted Laso" na brifingu u Beloj kući, tema - mentalno zdravlje

Ekipa serije "Ted Laso" posetila je Belu kuću kako bi skrenula pažnju na pitanje zaštite mentalnog zdravlja. Nagrađivana serija o entuzijastičnom američkom treneru koji dobija zadatak da vodi fudbalski tim "Ričmond" u Londonu je žanrovski komedija, ali je mentalno zdravlje jedna od njenih važnih tema.

Ekipa se pridružila sekretarki za štampu Karin Žan-Pjer na redovnom brifingu, gde je zvezda serije Džejson Sudejkis pozvao Amerikance da provere kako se osećaju ljudi u njihovoj blizini.

"Bez obzira gde živite, bez obzira za koga ste glasali, verujem da svi znamo nekoga ili smo i sami bili neko ko ima probleme, ko se oseća izolovanim, usamljenim, ko pati od anksioznosti. I verovali ili ne, to je jedna od zajedničkih stvari koje imamo, kao ljudska bića. To je nešto o čemu možemo i treba da razgovaramo, jedni sa drugima, kada se sami tako osećamo ili to prepoznajemo u nekom drugom. Zato pozivamo sve, a to je velika tema naše serije, da proverite kako se oseća vaš sused, vaš kolega, vaši prijatelji, rođaci, da ih pitate - kako su", rekao je Sudejkis na brifingu.

Takođe je pozvao Amerikance da se ne "plaše" da zatraže pomoć ukoliko im je potrebna podrška.

Sudejkisu su se na podijumu pridružili Bret Goldstin, koji glumi Roja Kenta, Hana Vadingem koja tumači Rebeku Velton, Tohib Džimo koji glumi Sema Obisanju i Brendan Hant koji tumači trenera Berda, a posle brifinga su razgovarali sa predsednikom i prvom damom Džil Bajden.

Cast members were scheduled to meet with the president and first lady Jill Biden after their appearance in the briefing room.

Jedan zvaničnik Bele kuće izjavio je za Asošijeted pres da su Bajdenovi odgledali nekoliko epizoda serije, i da im je bliska njegova poruka "pozitivnosti, nade, plemenitosti i empatije."

U nedelju uveče, predsednik Bajden je najavio posetu ekipe serije "Laso" tako što je na Tviteru objavio fotografiju sada već legendarnog znaka iz serije "Veruj" zalepljenog ispred Ovalne kancelarije, a potpis je glasio samo - "sutra".