Ukrajina: Zaustavljeno napredovanje Rusa u Severodonjecku

Povodom stotinu dana ruske agresije na Ukrajinu, Ambasada te zemlje u Crnoj Gori organizovala je u petak marš podrške na Cetinju, gradu u kojem se svakog dana od početka invazije organizuju protestne šetnje.

Otpravnica poslova u ambasadi Ukrajine Natalia Fialka kazala je da svi znaju da “agresija Rusije ne traje 100 dana, već da traje osam godina”. Ona je na Cetinju zahvalila Cetinjanima i Crnogorcima na istrajnoj podršci.

“Zahvaljujemo Cetinjanima i Crnogorcima koji su od početka rata svakodnevno pružali istrajnu podršku ukrajinskom narodu, što predstavlja presedan u svijetu”, navela je Fialka.

Kao i prethodnih 99 dana, i danas je sa Cetinja poslata snažna podrška ukrajinskom narodu da “nastavi herojsku borbu za slobodu”. Jedan od organizatora protesta Stefan Tododorović narodu Ukrajine je poručio da je pravda na njihovoj strani i da će pobijediti.

“Pravda je na vašoj strani, a uz slobodarski duh koji prati ukrajinski narod ne možete biti poraženi. Ako neki narod zna kako je boriti se protiv većeg i jačeg protivnika, to je crnogorski narod. Zato znamo koje su žrtve potrebne da bi se izvojevala sloboda protiv moćnijeg agresora i nemojte dozvoliti da vas te velike žrtve pokolebaju, nego istrajte u svojoj herojskoj borbi i porazite ruskog agresora.

Svaki pali ukrajinski borac nije dao svoj život uzalud, već ga je ugradio u temelje buduće slobodne ukrajinske države. Nije ga ugradio samo u temelje ukrajinske države i ukrajinske nacije, nego je svoj život dao i za odbranu Evrope, za odbranu evropske civilizacije i odbranu evropskih vrijednosti građenih nakon Drugog svjetskog rata. Zbog toga smo vam neizmjerno zahvalni, što svojm herojskim otporom štitite i nas i Evropu od mogućih budućih razaranja koja trenutno vi proživljavate ”, poručio je Todorović.

Na Cetinju su sa građanima bili prisutni i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Krivokapić za VOA: Sa saveznicima radimo na “hvatanju” ruskog novca

Šef crnogorske diplomatije za Glas Amerike kaže da “Cetinjani dobro znaju da se za slobodu bori bez odustajanja”

“Cetinje je pet-šest vjekova kao oltar slobode svih južnoslovenskih naroda, tako da stotinu dana u vječnosti Cetinja nije ništa. Oni znaju da sloboda mora biti bez odustajanja. Naši prijatelji Amerikanci bi rekli ‘never give up‘. Oni će ostati do kraja, isto kao što će Ukrajinci izdržati do kraja. Siguran sam da će i naš NATO i EU, naša Evropa izdržati do kraja”, navodi Krivokapić i naglašava da “ovakva agresija, ovakva brutalnost, ovakvo ponavljanje slika iz prve polovine XX vijeka ne smiju ostati nekažnjene i moraju biti pobijeđene”.

On je, takođe, kazao da Crna Gora čini sve kako bi ojačala mehanizme za implementaciju sankcija Rusiji, dodajući kako je to “složen mehanizam i za EU”.

“Mislim da je samo 23 milijarde u čitavoj EU uspjelo da se uhvati, da se zaustavi. Amerika je bila puno efikasnija sa stotinjak milijardi. Sa saveznicima radimo na tome. To je bio i dio moje posjete Briselu, oni će nam dati logističku pomoć, a mi sami tražimo najboji mehanizam da dovedemo do veće implementacije svih šest paketa koje su usvojili i svakako ovog šestog čim to tehnički bude moguće” , kazao je Krivokapić.