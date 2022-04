Rajzing Rajnke: SAD pozivaju Crnu Goru da uvede sankcije Rusiji

Američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke kazala je u ponedjeljak da “SAD poziva Crnu Goru da uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu”.

Četvrtog aprila se obilježava se godišnjica osnivanja NATO saveza.

"Solidarnost među saveznicima i partnerima je krucijalna kako bi se okončao nehumani rat Rusije protiv ukrajinskog naroda. Sjedinjene Države pozivaju Crnu Goru da primijeni sankcije EU kako bi pomogli da se okonča Putinova mogućnost da finansira njegov rat, koji nastavlja da izaziva neopisivu smrt i patnju”, navela je Rajzing Rajnke na Tviteru.

Na Cetinju, tokom šetnje podrške, situaciju u Ukrajini uporedili sa ratom u Bosni i Hercegovini

Građani i građanke Cetinja već 40 dana organizuje okupljanja podrške Ukrajini. Tokom današnje šetnje situaciju u Ukrajini uporedili su sa ratom u Bosni i Hercegovini i podsjetili na 30 godina od toga stradanja.

Nosili su transparente "Bosna 1992." i "Ukrajina 2022." , "Srebrenica is a Scar on the Face of Europe”, puštene su himne Bosne i Hercegovine i Ukrajine.

Minutom ćutanja i novom prefarbanom pločom, u jednu od boja zastave Ukrajine, na Trgu Kralja Nikole odali su počast svim stradalima u ratu.