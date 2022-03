Reakcija Kvinte razočarala i Albance i neke Srbe na Kosovu

Reakcija zemalja Kvinte u kojoj se ističe da su razočarane što Vlada Kosova nije prihvatila njihov predlog za organizaciju glasanja srpskih izbora i na Kosovu, izazvala je razočaranje i kod pojedinih Srba i Albanaca na Kosovu.

Zemlje Kvinte - Francuska, Nemačka, Italija, Britanija i SAD - saopštile su u sredu da su razočarane što je Vlada Kosova odbacila njihov predlog u vezi sa glasanjem na Kosovu na srpskim izborima 3. aprila. U zajedničkom saopštenju članica Kvinte se između ostalog navodi da kosovska Vlada “nije pokazala posvećenost principu zaštite građanskih i političkih prava svih svojih građana, uključujući pripadnike manjinskih grupa.

Međutim analitičar srpsko-albanskih odnosa Fatmir Šeholi smatra da zemlje Kvinte ne treba da budu razočarane, jer je prema njegovim rečima, premijer Kosova Aljbin Kurti pravilno postupio.

“Premijer je našao racionalno rešenje i rekao je - nek Srbija pošalje zahtev Vladi Republike Kosova u smislu da se to razmotri i omogući održavanje izbora. To se nije desilo, jer kao što smo videli, Vučić to prodaje u Srbiji kao da je trebalo da prizna nezavisnost Kosova, a u stvari to nema veze sa priznavanjem nezavisnosti Kosova, nego to je jedno protokolarno pismo u kojem naravno da treba da se obratite institucijama Republike Kosova. U tom smislu nije prvi put da nam ovako govore zemlje Kvinte, da su razočarane i tako dalje, kao što smo mi građani Kosova razočarani Evropskom unijom što nam nije dala liberalizaciju viza, već 20 godina čekamo i ispunili smo sve kriterijume, i mi smo razočarani”, rekao je Šeholi.

Reakcijom zemalja Kvinte razočaran je i novinar Živojin Rakočević. On je za Glas Amerike rekao da je izgubljen poslednji segment demokratije, time što Priština ne dozvoljava organizovanje srpskih izbora na Kosovu.

“Došli smo do stepena potpunog totalitarnog društva na Kosovu gde vam neko određuje da li možete da birate ovo ili ono, da li možete da glasate ili ne glasate. I u svemu tome imate jednu podršku međunarodne zajednice koja izbacuje bezlična saopštenja decenijama i koja se svode na to 'razočarani smo' . Kvinta je razočarana, to je vrhunac uticaja na totalitarni sistem u Prištini. Mi smo 20 godina kontinuirano ostajali bez svojih prava i danas smo podvukli crtu i shvatili da nam je Aljbin Kurti odredio da li možemo da biramo ili ne možemo da biramo, da li možemo da glasamo ili ne možemo da glasamo u svojoj zemlji”, rekao je Rakočević.

Predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić smatra da nije dobro što na Kosovu neće biti omogućeno glasanje na srpskim predsedničkim i parlamentarnim izborima 3. aprila. Rašić je za Glas Amerike rekao da nije iznenađen ovakvim ishodom i da su najodgovorniji za to predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti. .

“Moram da kažem i da sam tako nešto očekivao, da budem najiskreniji. Zato što kad jednostavno imate sa obe strane dvojicu tvrdoglavih populista verovatno je to najočigledniji ishod koji se mogao očekivati”, naveo je Rašić.

Premijer Kosova rekao je u sredu da Vlada Kosova nije donela odluku o zabrani održavanja srpskih izbora na Kosovu, već da nije postignut sporazum u vezi sa tim između Vlade Srbije i Vlade Kosova, što - prema njegovim rečima - predstavlja uslov za održavanje tih izbora i na Kosovu.