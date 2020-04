Zbog kršenja policijskog časa ukupno kažnjeno 4.650 ljudi

Od uvođenja restruktivni mera u sklopu borbe protiv epidemije koronavirusa, zbog kršenja zabrane kretanja kažnjeno je 4.650 osoba, u proseku 59 na 100.000 ljudi, izjavio je u nedelju ujutro direktor policije Vladimir Rebić.

On je za RTS rekao da je od početka zabrane kretanja u petak u 17.00 bilo dosta posla za policiju pošto su građani bili "nešto manje disciplinovani" nego proteklih vikenda, te je do jutros u sedam časova kažnjeno je 425 ljudi što je oko devet odsto više u odnosu na prošli vikend.

Zabrana kretanja, tvrdi Rebić, najviše se krišila u Pančevu, Valjevu i Кikindi, a najmanje u Prijepolju, Somboru i Кragujevcu.



On je dodao da ima neočekivano mnogo povratnika, odnosno onih koji su više puta prekršili zabranu kretanja, a dve osobe su meru prekršile četiri puta, šest osoba je tri puta kažnjeno, a 19 osoba dva puta.



Rebić je rekao da je jedan gradjanin u roku od 15 dana četiri puta prekršio propise, a pored novčane kazne osuđen je i na 60 dana zatvora i sada je u Padinskoj Skeli.

Postepeno ublažavanje mera

Policijski čas u Srbiji od utorka će trajati jedan sat manje - od 18 do pet časova ujutru, izjavio je u subotu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će penzioneri u periodu od 18 sati do jednog časa ujutru moći da idu u polučasovnu šetnju.

Predsednik Srbije je najavio i skoro otvaranje radnji i drugih objekata.

"Od utorka će biti otvorene zanatske radnje, obućari, krojači, automehaničari, prodavnice tehničke robe, građevinskog materijala. Frizerski saloni, saloni lepote i teretane počeće da rade iza 27. aprila ali uz posebnu zaštitu. Planiramo otvaranje restorana i kafića u periodu od 3. do 10. maja ali uz pravljenje distance. Međutim, ako krene lošije, povući ćemo sva ublažavanja mera i vratiti na postojeće“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije najavio je ublažavanje i drugih mera uvedenih zbog širenja Kovida 19.

"Ukoliko ne budemo imali rast novozaraženih i ako sve to bude u redu, onda ćemo ići da svakog dana penzioneri mogu da izađu da šetaju po pola sata, umesto samo utorkom, petkom i nedeljom. U roku od sedam do deset dana treba da se obezbedi parlament Srbije, da dobiju sva zaštitna sredstva i da se zakaže sednica Skupštine. Pozivam i sve građevinare da od utorka krenu punom parom na posao", rekao je