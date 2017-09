Petreus: S. Koreja ugrozava bezbednost Kine?

Povodom tekućih razgovora američkog državnog sekretara Reksa Tilersona sa kineskim partnerom u Pekingu, oglasio se i Dejvid Petreus, bivši direktor CIA-e i general kojem se pripisuju zasluge za uspešnu akciju suzbijanja pobune u Iraku 2007. Petreus, smatra da će azijsko-pacifički region kao ekonomski najdinamičniji deo sveta, odrediti budućnost ukupne međunarodne zajednice, na pozitivan ili negativan način, međutim, kako kaže, to u velikoj meri zavisi od raspleta situacije sa Severnom Korejom.



Ključnu ulogu igraće Kina, kaže Petreus, jer jedino ona može da zaustavi opasnost koja preti od nuklearnog potencijala “njenog klijenta Severne Koreje”.

“Lider ‘Carstva pustinjaka’, koji je prilično impulsivan i dovoljno brutalan da ubija sopstveni narod, na pragu je da zapreti američkom gradu na zapadnoj obali - nuklearnim oružjem, odnosno hidrogenskom bombom 12 puta jačom od atomske bombe bačene krajem Drugog svetskog rata na Japan”.

Živimo u potpuno novoj stvarnosti, nastavlja Petreus.

“Kina mora da shvati da bi strateški kontekst tog regiona vrlo brzo mogao da se iz korena promeni, ne samo zato što Pjongjang stiče nuklearnu moć, već kakve promene to donosi za region Istočne Azije, pre svega Japan i Južnu Koreju. Kina je već nezadovoljna zbog raspoređivanja američkog antiraketnog sistema TAAD u Južnoj Koreji, koji ni novoizabrani predsednik te zemlje isprva nije želeo, nadajući se obnovi pregovora sa Pjongjangom, do čega uopšte nije došlo zbog imulsivnosti Kim Džong Una. Sada su na putu četiri dodatna sistema TAAD. Kini to ni najmanje ne odgovara”.

Petreus takođe upozorava na povratak američkog nuklearnog oružja na korejsko poluostrvo.

“Šta će se dogoditi ako Južna Koreja zatraži povratak američkog nuklearnog oružja ili ustvrdi, da će u cilju samoodbrane, započeti sopstveni nuklearni program.Teško da bi mogli da im uskratimo tako nešto. Japan je već revidirao svoj Ustav kako bi stekao pravo na organizovanje sopstvenih odrambenih snaga. Dakle novi sistemi odbrane zbog opasnosti sa kojom su te zemlje suočene“.

Na pitanje gde je kraj svemu tome, Petreus kaže:

“Ni mi ni Kina ne želimo dalju proliferaciju nuklearnog oružja. Ako ni zbog čega drugog iz strepnje da bi takvo oružje moglo da dospe u ruke pojedinaca, koji su spremni da žrtvuju sopstveni život da bi sa sobom poneli i naše živote”.

Ovakve argumente verovatno kineskoj strani upravo predočava američki državni sekretar Reks Tilerson, zaključuje Petreus.