Zoran Tegeltija kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je rekao da je Briselu poslan dokument Program reformi BiH, te da je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar finansija Republike Srpske (RS) i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), izabran za kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Džaferović je kazao kako "nema pobjednika, niti pobijeđenog zbog ove odluke", a na novinarsko pitanje - ko je popustio u pregovorima o formiranju vlasti u BiH, te da li su pritisak izvršili ambasadori stranih zemalja koji su se jutros (19. novembar) susreli sa članovi Predsjedništva BiH - odgovorio je: "Pobjednici su svi narodi i građani BiH".

Tegeltija je izabran za kandidata na posebnoj sjednici Predsjedništva BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić za Radio Sarajevo izjavio je da je, u osnovi, uz dogovor u vezi s imenovanjem mandatara za sastav Vijeća ministara BiH dogovoren nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine, te je za Program reformi koji je usvojen na sjednici kazao:

"Zovite ga kako god hoćete, NATO ga prohvata bez obzira na ime".

Bosna i Hercegovina je bez vlasti na državnom i federalnom nivou godinu dana, jer lideri stranaka, nakon izbora, nisu mogli postići dogovor.

Naime, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, nije želio glasati za dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), koji je potreban da bi NATO odobrio aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP).

Članovi Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, uslovljavali su imenovanje Tegeltije slanjem ANP-a.

Šarović: Dodik otvorio put BiH prema NATO-u

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović izjavio je za RSE kako je jasno da su tri stranke (Stranka demokratske akcije - SDA, SNSD i Hrvatska demokratska zajednica BiH - HDZ BiH) proteklih sedmica radile na modifikaciji dokumenta koji se ne zove Akcioni plan za članstvo BiH u NATO, ali da je u suštini to Akcioni plan za članstvo BiH u NATO (ANP), koji će biti poslan u Brisel.

"On govori o aktivaciji MAP-a i o tome je jasno rekao predsjedavajući Predsjedništva gospodin Komšić (Željko), a i drugi član Predsjedništva, tako da te moguće manipulacije i priče Dodikove da to nije to, padaju u vodu. Potpuno je jasno da je on odustao od svojih principa, od onog što je zastupao prije nekoliko dana u Skupštini Republike Srpske. Očito da je bila jača želja da bude dio Savjeta ministara od pridržavanja Narodne skupštine Republike Srpske", kaže Šarović za RSE.

Dodik je prihvatio uslove slanja dokumenta i praktično otvorio put BiH prema NATO-u.

"Ono što je nama spočitavao, on (Dodik) je bio taj koji nije izdržao i kapitulirao je. On je prihvatio osnovne uslove slanja dokumenta i na takav način praktično otvorio put Bosni i Hercegovini prema NATO-u. On će to vjerovatno pokušati da objasni na drugi način, ali su činjenice takve i mislim da se ne mogu nazvati ničim drugim nego ovako kako sam rekao", kaže Šarović.

Na pitanje RSE - da li su pritisak izvršile strane diplomate koje su u utorak (19. novembar) bile na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH, te da li zbog ove odluke je Milorad Dodik po okončanju sjednice Predsjedništva BiH otputovao na razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem - Šarović odgovara: "Ništa nije slučajno i svakako da ima veze sa jutrošnjim sastankom".

"Ali mislim da (Dodik) ide u Beograd da objasni šta je potpisao, pa će produžiti vjerovatno u Rusiju, koliko ja znam. Biće odsutan nekoliko dana dok ova gužva prođe", dodaje Šarović.

Predsjednik SDS-a poručuje i da će opozicione partije u narednim danima dogovoriti na koji način će dalje djelovati kada je u pitanju situacija oko slanja u NATO Programa reformi BiH, te da ne isključuje i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o ovom pitanju.

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović izjavio je na konferenciji za novinare u Banjaluci kako je Milorad Dodik donio odluku da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina snažno idu ka NATO-u.

"Danas je donesena odluka da se pošalje prvi dokument u Sjevernoatlantski savez u Brisel i na taj način da se aktivira Akcioni plan za članstvo u NATO. Dodik je pokazao da je istorijski vjerovatno najveći prevarant i lažljivac u srpskom narodu", poručio je Borenović.

"Pogazio je (Dodik) Narodnu skupštinu Republike Srpske, ne samo jednom, ne pet puta, već desetak puta. Posebno kada je spominjao i hvalio se Rezolucijom o vojnoj neutralnosti koja više ne postoji. Od danas ta rezolucija je prazan papir. Pokazao je svoje pravo lice", dodao je Branislav Borenović.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozdravio je odluku Predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, navodeći da je formiranje vlasti pozitivan iskorak za BiH.

"Ubrzavanje EU i NATO puta vodeći je vanjskopolitički cilj koji BiH pruža dugoročnu viziju razvoja. Suradnja, optimizam i ravnopravnost konstitutivnih naroda put su ka reformiranoj i snažnoj zajedničkoj domovini", napisao je Čović na svom twitter nalogu.

Zukan Helez, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, komentarišući imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, izjavio je za RSE da je očito kako je "neko pred međunarodnim pritiskom - popustio".

"Vidjećemo u narednom periodu ko je taj ko je popustio. Bile su dvije suprotstavljene strane. Jedni su govorili da neće pristati na formiranje vlasti bez ANP-a, a Milorad Dodik je govorio da to ne želi i bio je izričit u tome. Očito da je urodio plodom diplomatski pritisak, a ključne stvari su se desile u ovome što je opozicija napravila. Stavili su potpise za održavanje vanredne sjednice za izmjenu poslovnika i tako je Dodik doveden pred svršen čin, kao i ostali iz Federacije BiH koji su bili protiv", riječi su Heleza.

"Bitno je, i ja se ponosim time, što je i SDP (Socijaldemokratska partija BiH) učestvovala sa potpisom za izmjene poslovnika i mislim da je i to jedan od razloga što su požurili da urade i da imenuju mandatara. U svakom slučaju, dobro je da se odblokira proces i da se ide naprijed", izjavio je Helez za RSE.

Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini a aktuelni šef diplomatije Slovačke Miroslav Lajčak napisao je na Twitteru da "cijeni dogovor koji je danas postiglo Predsjedništvo BiH deblokadom o sazivanju novog Vijeća ministara i definišući kakvu saradnju BiH želi nastaviti sa NATO-om, otključavajući i stav o odbrani".

"Domaći konsenzus je jedini put prema naprijed! Zaštitimo njegov duh!", napisao je Lajčak.

Kukić: Dodik kao politički kockar

Analitičar Slavo Kukić kaže za RSE da je Milorada Dodika u više navrata označio kao "političkog kockara i makijavelistu koji nastupa kruto u ostvarivanju svojih političkih ciljeva", ali i da je spreman na ustupke ukoliko osjeti da bi mu ostvarivanje ciljeva moglo izmaći, što smo vidjeli u današnjim njegovim potezima.

"Ovo je klasična situacija obzirom da je nekoliko političkih partija potpisalo zahtjev za zasjedanje Zastupničkog doma Parlamenta BiH na kojem bi se promijenio Poslovnik o radu, a to je za Milorada Dodika bio signal da bi mu definitivno mogla izmaći razna državne vlasti do izbora 2020. godine, a samim tim bi mu izmakla kontrola nad sigurnosnim agencijama, za koje je on posebno zainteresovan, OSA-om (Obavještajno-sigurnosna agencija) i SIPA-om (Državna agencija za istrage i zaštitu", istakao je Kukić za RSE.

O Tegeltiji - ukratko

Nekadašnji ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija je rođen u Mrkonjić Gradu 1961. Po završetku gimnazije, preselio se u Sarajevo gdje je završio Ekonomski fakultet.

Magistrirao je sa 45 godina, a doktorirao dvije godine kasnije, 2008. Živi u Mrkonjić Gradu sa suprugom Dušankom, s kojom ima dvije kćerke – Jelenu i Ivanu.

Tegeltija je član SNSD-a od 1998. godine.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je ranije, postupajući po zahtjevu Predsjedništva BiH, kao organa nadležnog za imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara, utvrdila da Zoran Tegeltija ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje propisane Izbornim zakonom BiH.

Odluka o imenovanju Tegeltije treba biti dostavljena u dalju proceduru Komisiji Predstavničkog doma Parlamenta BiH za pripremu izbora Vijeća ministara.

Tegeltija će, ako se odobri njegovo imenovanja, naslijediti Denisa Zvizdića na čelo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.