Zoran Babić podneo ostavku nakon saobraćajnog udesa u kome je poginula žena

Vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić potvrdio je za medije da podnosi neopozivu ostavku na tu funkciju posle saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, a on povređen.

U saobraćanoj nezgodi koja se desila 31. januara, automobil u kome se vozio Babić učestvovao je u lančanom sudaru u Doljevcu, u kome je poginula Stanika Gligorijević (52), a Babić zadobio otvoreni prelom butne kosti i pršljena.

Babić je odmah potom nesreće dao izjavu za medije i prebačen je za Beograd na lečenje.

"Sva sreća živ sam i još ću vas gnjaviti. Nisam životno ugrožen, ali imam prelome noge, butne kosti najverovatnije, sada se sve utvrđuje. Nalazim se Kliničkom centru Niš i ovde su lekari i sestre predivni. Dobro sam prošao,” rekao je za dnevni list Kurir Zoran Babić.

Posle ove izjave, nekoliko video snimaka na društvenim mrežama potvrdilo je da vozilo u kome se Babić nalazio udarilo u vozilo koje se nalazilo na naplatnoj rampi, a da Babić u svom obraćanju to nije ni pomenuo, ni komentarisao, što se može pripisati i šoku nakon udesa. No, Babić narednih sati nije ničim pomenuo druge učesnike u udesu, kao ni nastradale.

Policija je danas uhapsila vozača automobila "škoda superb“ D. S. (35) iz Rakovice, koji je vozio Babića, potvrđeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu za medije.

Ovu informaciju je za list Kurir potvdio je i načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Nebojša Arsov, koje je objasnio da je vozaču određen pritvor po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.

Arsov je objasnio da je do nezgode došlo kada se vozilo marke „škoda“, koje se kretalo velikom brzinom iz pravca Niša ka Leskovcu, nije zaustavilo kod naplatne stanice Doljevac, već je udarilo u vozilo „opel astra“, koje je stajalo u redu za čekanje na naplatnoj stanici.

"Od siline udara „opel astra“ se pomerila napred i udarila u vozilo „folksvagen pasat“, koje je takođe bilo zaustavljeno na naplatnoj stanici i čiji je vozač plaćao putarinu", rekao je Arsov.

Babić je potom podneo ostvaku u kojoj je naveo da su bezbednost i sigurnost na putevima Srbije bili njegovi ciljevi.

"Izgubljen je jedan ljudski život. Za mene kao čoveka sasvim dovoljno da više ne obavljam funkciju na kojoj sam zatečen u momentu teške nesreće. Iako sam bio samo saputnik, za mene kao čoveka, to je dovoljan razlog da više ne obavljam funkciju vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije. Bezbednost, sigurnost, to je ono što su bili moji ciljevi i to je potpuno jasan motiv da podnesem neopozivu ostavku", izjavio je Babić.

On je istakao i da za njega kao člana i kao funkcionera Srpske napredne stranke čiji je predsednik Aleksandar Vučić, nije potreban nikav poziv, ni naredba.