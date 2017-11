Zimbabve, pred inauguraciju novog lidera, pita se gde je Mugabe

Dok se Zimbabve priprema za polaganje zakletve novog lidera, Emersona Mnangagve, nakon 37 godina, pažnja javnosti se okreće na sudbinu Roberta Mugabea i njegove žene koja je do pre samo nekoliko dana bila viđena kao njegova naslednica.

Mugabe, star 93 godine, koji se povukao u utorak kad su zakonodavci započeli proceduru njegovog impičmenta, nije viđen osim na nekoliko fotografija otkako je održao zapanjujuće obraćanje naciji u nedelju uveče u kom je bio odbio pozive da se povuče.

Mugabeu je rečeno da ostane u glavnom gradu, Harareu, zajedno sa bivšom prvom damom Grejs, ali nije jasno pod kojim uslovima. Neki se pitaju da li je bivši predsednik obezbedio garancije za svoju zaštitu, uključujući i imunitet od tužbe.

Na fotografiji koja se širi društvenim mrežama, i za koju se tvrdi da je napravljena ove nedelje, vide se Mugabe i njegova supruga sa tri savetnika koja stoje iza njih. Grejs Mugabe, koja je ranije ovog meseca bila viđena kao zamena Mnangagve, nakon što je on smenjen sa mesta potpredsednika, deluje utučeno i ne gleda u kameru, dok su oči Roberta Mugabea zatvorene. Fotografija nije mogla odmah da bude verifikovana.

Mnangagva bi trebalo da položi zakletvu u petak, nakon trijumfalnog povratka u zemlju. On je pobegao malo pošto je smenjen, tvrdeći da prima pretnje po život.

On je pozdravio masu koja mu je klicala u sredu uveče ispred sedišta vladajuće partije i obećao "novu, otvorenu demokratiju". Takođe se obratio svetu, rekavši da je međunarodna pomoć potrebna kako bi se ponovo izgradila razorena ekonomija.

Mnangagva, koji je smenjen sa mesta potpredsednika 6. novembra, vratio se dan nakon Mugabeovog povlačenja. Mugabeov odlazak usledio je nakon sedmice snažnog pritiska - od vojske koja je proglasila preuzimanje vlasti, preko članova parlamenta koji su započeli proceduru impičmenta, do građana koji su u desetinama hiljada protestovali na ulicama.

Kada je Mnangagva govorio o "zajedničkom radu", takođe je citirao slogan vladajue partije ZANU-PF, koji će malo verovatno uspeti da privuče Zimbabvejce iz opozicije.

Novi lider

Mnangagva, bivši ministar odbrane i pravde sa jakim vezama u vojsci, služio je decenijama kao Mugabeov poslušnik, zbog čega je zaradio nadimak "Krokodil". Mnogi u opoziciji veruju da je on bio instrument kada je vojska pobila hiljade ljudi, nakon što je Mugabe krenuo na svoje političke rivale 1980-ih godina.

Mnangagva se skrivao dok je trajala politička drama koja je vodila ka Mugabeovom povlačenju. Njegovo prisustvo u sredu, u okruženju jakog obezbeđenja, oduševio je pristalice koje se nadaju da on može da izvede Zimbabve iz političke i ekonomske krize kojoj ova južnoafrička nacija od 16 miliona ljudi plaća visok danak.

Ovaj 75-ogodišnjak kaže da je primio poruke podrške iz drugih zemalja. "Moramo da sarađujemo na afričkom kontinentu", rekao je. "Treba nam saradnja i naših prijatelja izvan kontinenta".

Video: Podrška Mnangagvi

​Nakon sastanka sa južnoafričkim predsednikom, Mnangagva je odleteo kući privatnim avionom. On je rekao da će njegova inauguracija u petak biti trenutak "kada završavamo ovaj posao legalnog postavljanja novog predsednika".

Mnangagva će služiti ostatak Mugabeovog mandata do izbora u nekom trenutku sledeće godine, nakon što je Centralni komitet vladajuće partije glasao da smeni Mugabea sa njegove pozicije partijskog lidera. Opozicioni zakonodavci kažu da glasanje mora biti fer i pozivaju Sjedinjene Države da se oglase.

Mugabeovo otpuštanje njegovog dugogodišnjeg zamenika uz samopostavljanje prve dame na poziciju za nasleđivanje muža dovelo je do mešanja vojske, koja je poslala tenkove na ulice i stavila predsednika u kućni pritvor. To je otvorilo vrata za to da se partija i narod okrenu protiv čoveka koji je preuzeo vlast nakon okončanja vladavine bele manjine 1980. godine.

Mugabeova ostavka primljena je raširenim proslavama ljudi oduševljenih jer su se oslobodili lidera čija su davna obećanja nadvladali ekonomski kolaps, disfunkcionalnost vlade i kršenja ljudskih prava.

U četvrtak, u uredničkom uvodniku u privatnim novinama Njuz dej kaže se da je Mnangagva dobio "nezavidan zadatak" i da bi trebalo da formira koalicionu vladu koja bi predstavljala sve Zimbabvejce.

"Argumenti nekih delova društva su da je zaista Mnangagva bio deo propalog režima Zanu PF do pre dve nedelje i da možda nije prava osoba za posao, s obizorom na političke i ekonomske greške u prošlosti", kaže se u uvodniku. "Novi predsednik će doći pod značajan pritisak da izvede čudo kako bi pokazao da su kritike na njegov račun pogrešne i kako bi oživeo posrnulu ekonomiju".