Zatvaranje vlade koštalo ekonomiju tri milijarde dolara

Američka federalna vlada danas je otvorena, dok se oko 800 hiljada zaposlenih vratilo na posao posle više od mesec dana. U međuvremenu, članovi Kongresa se pripremaju za nove pregovore kako bi se izbjeglo ponovno zatvaranje vlade kada 15. februara istekne privremeni budžet.

Predsednik Donald Tramp zapretio je da će ponovo zatvoriti federalne agencije ako ne bude prihvatljivog sporazuma o pograničnoj bezbjednosti, dok je juče izrazio skepticizam da bi moglo doći do takvog dogovora. Nestranačka kongresna kancelarija za budžet procenila je da će američka ekonomija izgubiti tri milijarde dolara od najduže delimične blokade rada vlada u američkoj istoriji.

Dok se radnici vraćaju na posao, članovi Kongresa iz obje stranke pokušavaju da utvrde plan o pograničnoj bezbjednosti koji bi podržao predsjednik Donald Tramp, nakon što je prošlog petka potpisao prijedlog zakona o finansiranju dijela vlade naredne tri nedelje.

Međutim, Tramp je u intervjuu dnevniku Vol Strit Džurnal rekao da su šanse da će biti postignut prihvatljiv dogovor manje od 50 odsto. Prethodno je poručio da ne odustaje od izgradnje zida na američko – meksičkoj granici.

“Ni jedan plan o pograničnoj bezbjednosti ne može da funkcioniše bez fizičke barijere, to se jednostavno ne može dogoditi. Ako od Kongresa ne dobijemo pošten prijedlog, vlada će se ponovo zatvoriti 15. februara ili ću iskoristiti zakonska i ustavna ovlašćenja da riješim tu vanrednu situaciju”.

Iz Bijele kuće ipak poručuju da Trampov plan nije da ponovo zatvori vladu, dok lideri Demokratske stranke takođe ne vjeruju da će se to ponovo dogoditi. Radnici koji su više od mjesec dana bez plate ipak nisu toliki optimisti.

"Pokušaće da za tri nedelje urade ono što nisu mogli za pet. Ponovo će zatvoriti vladu”.

​Uoči početka pregovora, demokrate su poručile da su otvorene za izdvajanje više novca za bezbjednosne mjere na granici, ali ne i za zid.

“Obećao je da će Meksiko platiti za zid. To nije mogao da uradi, pa je odlučio da zatvori vladu. To je pogrešno i Amerikanci to znaju”, ističe Ted Lu, demokratski kongresmen.

“Demokrate ne interesuje zid, samo prije nekoliko godina su glasale za izgradnju 560 kilometara zida. One jednostavno mrze Trampa i žele da ga pobijede”.

Širom Amerike, različite su poruke o Trampovom zahtjevu.

“Nadam se da će Tramp ostati pri svom stavu i da će se izgraditi zid na granici, zato što živim u Arizoni kroz koju prolazi veliki broj ilegalaca. Zbog toga ga podržavam 100 odsto” - kaže Robert Bakster.

“Protiv smo zida na granici, zato što je simbol mržnje i ksenofobije, a ne rešenje. Vjerujemo da predsjednik Tramp gubi tu bitku. Naše zajednice se snažno protive izgradnji zida”, navodi imigracioni aktivista u Teksasu, Fernando Garsija.

Ako pregovori budu neuspješni, a Tramp ipak odluči da zaobiđe Kongres, proglasi vanredno stanje i naredi izgradnju barijere na granici, to bi moglo da izazove oštre proteste među demokratama, protivljenje pojedinih republikanaca, ali i pokretanje sudskih procesa kojima bi se osporio taj potez.