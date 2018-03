Zatvara se lanac prodavnica igračaka Toys R Us

Posle 70 godina poslovanja, poznata američka kompanija Toys R Us najavila je zatvaranje kompletnog lanca prodavnica u SAD, sa 30.000 zaposlenih koji će ostati bez posla.



Samo nekoliko nedelja nakon što je najavio zatvaranje svojih 180 prodavnica zbog neočekivano niske božićne sezone, distributer igračaka iz Nju Džersija saopštio je da će prodati ili zatvoriti preostalih 700 poslovnica.

Osnovana 1948. godine u Vašingtonu kao mala prodavnica opreme za bebe, kompanija Toys R US proširila se do osamdesetih godina na 2000 prodavnica širom Amerike. Ipak, današnji giganti maloprodaje Volmart, Target i Amazon preuzeli su tržište, što je dovelo do toga da je ta kompanija, opterećena dugom od 5 milijardi dolara posle kupovine 2005. godine od strane dve investicione kompanije bila primorana da u septembru prošle godine proglasi zaštitu od bankrotstva.