"Zapadni Balkan u EU ili rizik od reprize devedesetih"

Države Zapadnog Balkana treba primiti u EU, inače bi mogli bi da doživimo iste probleme kao devedesetih, saopštio je predsjednik Evropske komsije, Žan Klod Junker nakon što se sastao sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom. Gost iz Slovenije je o regionu, tačnije o rješavanju kosovskog pitanja ranije razgovarao i sa šeficom evropske demokratije i generalnim sekretarom NATO-a.

Za Kosovo treba tražiti rješenje "izvan kutije", ali i izvan etničkih podjela, zaključak je kakav su prenijeli mediji nakon susreta slovenačkog predsjednika Boruta Pahora sa visokom prestavnicom EU, Federikom Mogerini. Sličan stav je gost iz Ljubljane prenio i generalnom sekretaru NATO-a koji, zamoljen da to komentariše, izjavio:



"Nije na nama da diktiramo ili da analiziramo elemente dijaloga Beograda i Prištine, mi samo podržavamo ideju da su dvije strane u stanju da riješe otvorena pitanja", kaže Stoltenberg.



Generalni sekretar NATO-a je ponovio da odluka Prištine o formiranju vojske nema podršku Alijanse, ali da se još uvijek razmatra adekvatan odgovor na nju.



"Već smo saopštili da ćemo da razmotrimo nivo našeg angažovanja sa Kosovom. Radimo to jer je Kosovo odlučilo da transformiše Kosovske bezbjednosne snage u regularnu vojsku. Učinili su to uprkos protivljenju brojnih NATO članica. Mnogi su kritikovali i uvodjenje carina na robu iz Srbije i BiH. Ovo nije od pomoći u rješavanju političkih pitanja, niti pomaže dijalogu Beograda i Prištine. Treba nam političko rješenje, NATO zato snažno podržava dijalog, ali nedavne odluke vlasti u Prištini čine teškim napredak u dijalogu. Obje strane pozivamo da se uzdrže od akcija i retorike koje mogu još više da otežaju proces i podignu tenzije. Razmotrićemo, dakle, nivo našeg angažovanja na Kosovu. Još je rano reći kakva će biti odluka, ali je važno reći- NATO angažman u KFOR-u ostaje dio misije i to će se nastaviti. Medjutim, analiziraće se naš angažman van KFOR misije"



O regionu je bilo riječi i tokom posjete slovenačkog predsjednika Evropskoj komisiji, čiji predsjednik nakon sastanka kaže:



"Detaljno smo razgovarali o procesu pridruživanja različitih balkanskih država i uvjeren sam da vizija njhovog EU članstva ne treba da bude romantična, već istinska. Države Zapadnog Balkana treba da postanu nove evropske članice - ukoliko to ne učinimo, doživjećemo opet iste probleme koje smo imali devedesetih. Kažem to zato što zaista mislim da je riječ o ratu i miru. Naš posao je da sačuvamo stabilnost unutar Unije, ali i oko nas", ocenio je Junker.