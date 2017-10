Zaoštrava se diplomatski sukob SAD i Turske

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je kako izgleda odlučio da doprinese eskalaciji diplomatskog sukoba sa SAD, navodeći da bi Vašington momenatalno trebalo da povuče svog odlazećeg amabasadora Džona Basa, ukoliko se nije konsultovao sa svojim nadređenima u vezi sa odlukom o suspenziji izdavanja viza. Američki Stejt department postavio je pitanje zbog čega je dvoje njegovih lokalanih radnika u Istanbulu privedeno – što je kako navode u Državnom sekretarijatu isprva i dovelo do suspenzije viza.

Frustracije su bile na visokom nivou u Konzulartu SAD u Istanbulu, kada su ljudi, koji su imali zakazane razgovore o dobijanju viza, poslati kućama sa parčetom papira, na kojem se nalazio telefonski broj, na koji niko nije odgovarao.

“Planirao sam da putujem u SAD, imam rođaka u Hjustonu i hteo sam da ga posetim. Najverovatnije ću morati da otkažem planove zbog ove situacije“, kaže Omer Javuz.

Iznenadni diplomatski spor preti da zaustavi većinu putovanja između SAD i Turske, a Stejt department je zbunjen zbog čega je Turska pritvorila dvoje lokalnih službenika ambasade i pozvala trećeg na razgovor.

“Nisam sigurna šta su tačno bili motivi turskih vlasti. Želim da budem jasna, mi smo razočarani njjihovim potezima. Izuzetno je važno imati blisku bezbednosnu saradnju, posebno sa NATO partnerom, ali kada počnu da hapse, zadržavaju, naše ljude, i to one koji su odgovorni za koordinaciju sa snagama reda, to je ogromna stvar – to je velika briga za nas i zbog toga smo preduzeli ove korake”, saopštila je portparolka Stejt departmenta Heder Nojert.

Nojert je izjavila da američki ambasador u Turskoj Džon Bas nije reagovao samostalno, navodeći da je odluka doneta u koordinaciji sa Stejt departmentom, Belom kućom i Savetom za nacionalnu bezbednost. Predsednik Turske Erdogan optužio je privedeno osoblje američke ambasade da su špijuni.

Direktor Centra za turske studije pri Bliskoistočnom institutu Gonul Tol kaže da je Erdogan lično napisao naredbu o suspenziji turskih viza, kopirajući američku naredbu.

“Mislim da je trenutno unutrašnja situacija takva da je antiamerikanizam popularan i on igra na tu kartu”.

Turski analitičar Ahmet Kasim Han kaže da Erdogan nije imao izbora.

“Prekid izdavanja viza je najteži udarac, koji saveznik može da nanese drugom savezniku. Ovaj korak je bio malo preoštar. Turska nije imala drugi izbor nego da odgovori na isti način, to uopšte nije neobično”.

Upitana kako bi dve zemlje mogle da smanje tenzije, portparolka Stejt departmenta Heder Nojert poručila je da bi Turska mogla da počne tako što će dvojici pritvorenih službenika ambasade omogućiti pristup advokatu.