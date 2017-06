Svetski lideri razočarani, ogorčeni zbog Trampove odluke

Svetski lideri i ekološke organizacije izrazili su razočarenje odlukom predsednika Donalda Trampa da se povuče iz Pariskog klimatskog sporazuma - nastojanja da se svet zajednički suoči sa efektima klimatskih promena.

Francuski predsednik Emanuel Makron je i na francuskoj i engleskom jeziku izrazio uverenje da je Tramp načinio "istorijsku grešku". On je dodao da će američki naučnici i preduzetnici u Francuskoj "moći da pronađu drugu domovinu", pozivajući ih da žive u Francuskoj gde mogu da "zajedno rade na konkretnim rešenjima za našu klimu i našu životnu sredinu."

Makron je dodao da će u Francuskoj raditi na tome da "učine našu planetu ponovo velikom", što je aluzija na Trampov čuveni slogan "učinimo Ameriku ponovo velikom."

Nemačka kancelarka Angela Merkel nazvala je Pariski sporazum "istorijskim kvantnim skokom."

Nastavila je: "Ova odluka ne može i neće zaustaviti nas koji smatramo da nam je obaveza da zaštitimo našu planetu Zemlju. Želim da poručim svima kojima je naša planeta važna: nastavimo na ovom putu zajedno."

Podjednako razočarenje izraženo je u zemljama u razvoju. "Mislim da su SAD upravo abdicirale kao lider u pitanju od ključnog globalnog značaja" tvitovao je predsednik Gane Džon Dramani Mahama.

'Drakonski" sporazum

Tramp kaže da SAD izlaze iz sporazuma za koji je rekao da nameće "drakonski" teret koji SAD košta milijarde dolara i miliona radnih mesta. Opisao je pakt kao "veoma nepošten" prema SAD i koristan za druge velike zagađivače kao št osu Kina i Indija.

Tramp je rekao da je spreman da "pregovara o ponovnom ulasku u Pariski sporazum." Međutim, evropski lideri odmah su stavili tačku na uverenje američkog lidera da može da ponovo pregovara o tom paktu. "Čvrsto smo uvereni da se o sporazumu ne može ponovo pregovarati", saopštili su lideri Nemačke, Francuske i Italije u zajedničkom saopštenju.

Zemlje potpisnice Pariskog sporazuma obavezuju se na smanjenje emisije štetnih gasova koji izazivaju globalno zagrevanje, koje se smatra krivcem za topljenje glečere i polarnog leda, podizanje nivoa mora i sve ekstremnije vremenske prilike. Kina je najveći svetski zagađivač dok su SAD drugi najveći. SAD se pridružuju Nikaragvi i Siriji - jedinim zemljama koje nisu deo sporazuma.

Hua Čunjing, portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova izjavila je u petak da je pridržavanje Pariskog sporazuma "odgovornost koju Kina snosi kao odgovorna velika zemlja".

Tramp je izjavio da je u interesu SAD da napuste sporazum navodeći: "Izabran sam da zastupam građane Pitsburga a ne Pariza."

Bil Peduto, gradonačelnik Pitsburga gde je Hilari Klinton odnela 80% glasova na predsedničkim izborima izjavio je da "Pitsburg stoji uz svet i da će slediti Pariski sporazum."

Bivši američki predsednik Barak Obama, koji je odigrao ključnu ulogu u postizanju sporazuma, saopštio je: "Čak i u odsustvu američkog liderstva, čak i dok se ova administracija pridružuje šačici nacija koje odbacuju budućnost, uveren sam da će naše države, gradovi i kompanije istupiti i postati lideri da bi zaštitili buduće generacije jedine planete koju imamo."

Gubitak globalne liderske uloge

U Australiji, Ričard Di Natale, lider Stranke zelenih, ocenio je da je povlačenjem iz Pariskog sporazuma "Donald Tramp pokazao da SAD više ne polažu nikakvo pravo na globalno liderstvo."

Koiči Jamamoto, japanski ministar ekologije izjavio je povodom američkog povlačenja: "Kao da su okrenuli leđa mudrosti čovečanstva." Dodao je - pored toga što sam razočaran, takođe sam ljut.

Premijer Tuvalua Enele Sopoaga izjavio je za Javni servis Fidžija da je ta nacija "dala svoja ostrva Amerikancima kao "lansirnu rampu" tokom Drugog svetskog rata, ali sada "kada se suočavamo sa najvećim ratom našeg vremena, oni nas napuštaju."

Voreke Bainimarama, koji će predsedavati klimatskim razgovorima UN u Nemačkoj kasnije ove godine izjavio je: "Dok je gubitak američkog liderstva za žaljenje, daleko od toga da je ova borba završena."

Kanadski premijer Džastin Trudo izrazio je razočarenje u telefonskom razgovoru sa Trampom. Kanadski lider je, međutim, izjavio da je ohrabren "sve većim zamahom širom sveta u borbi protiv klimatskih promena i prelasku na ekonomije čistog razvoja."

"Pariski sporazum pruža pravi globalni okvir za zaštitu našeg prosperiteta i bezbednosti budućih generacija, dok energiju održava pristupačnom i bezbednom za naše građane i kompanije", izjavila je britanska premijerka Tereza Mej u telefonskom razgovoru.

Ekološka grupa Climate Action Network izjavila je da američko povlačenje iz Pariskog sporazuma "nagoveštava da je Trampova administracija u potpunom neskladu i sa realnošću i ostatkom sveta."