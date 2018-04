Vujović: Ubistva promenila dinamiku predsedničke kamapanje

Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori protiče mirno zbog procjene DPS-a da Milo Đukanović ima početnu prednost koju treba kapitalizovati, smatra politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Glas Amerike. On tvrdi, međutim, da su ubistva u centru Podgorice i narušena bezbjednosna situacija, donijeli promjene u dinamici kampanje.

Nakon početnog perioda koga su karakterisale povišene tenzije, posebno zbog spornih potpisa podrške predsjedničkim kandidatima, kampanja za predsjednika Crne Gore ušla je u mirnije tokove. Zlatko Vujović tvrdi da to ide u prilog kandidatu vlasti:

"Riječ je o dosta mirnoj, anemičnoj kampanji koja je vjerovatno proizvod, s jedne strane činjenice da je procjena DPS-a da tihom kampanjom može kapitalizovati ono što je početna prednost Mila Đukanovića u odnosu na druge kandidate i da nije potrebno dodatno homogenizovati i radikalizovati birački tijelo, a s druge strane činjenice iz opozicije imamo dva kandidata bez prave podrške.

Jedan je gospodin Mladen Bojanić, kandidat većine opozicije, koji nije prvi izbor partija koje su ga podržale, već je riječ o kompromisu koji se u jednom trenutku mogao postići, pa se stiče utisak da na terenu izostaje snažnija podrška onih partija koje su ga podržale. Draginja Vuksanović, iako je veoma kvalitetan kandidat, hendikepirana je izostankom finansijskih sredstava SDP-a koja je podržala", kaže Vujović.

"Sve to utiče da imamo značajno mirniju kampanju nego što je slučaj sa parlamentarnih izborima koji su od većeg značaja za političke partije, nego što su to predsjednički izbori", tvrdi on.

Ono što je predstavljalo promjenu u dinamici kampanje, ističe Vujović, jesu ubistva u centru Podgorice, koja je uslovila promjenu odnosa rukovodstva DPS-a prema tom problem,u koji je do sada ignorisan:

"Rukovodstvo DPS-a gotovo da se mobilizovalo i to označilo kao ključni problem. Uslijedile su veoma brze reakcije i političke smjene visokih funkcionera policije, ali takođe i operativno razrješavanje slučaja – ako se to potvrdi u sudskom postupku.

Prvi put vidimo neke snažnije izjave lidera DPS-a kada je riječ o obračunu sa kriminalom, dok je u ranijim slučajevima DPS jednostavno izbjegavao tu temu", kaže Vujović.

Da li se u svijetlu toga može reći da odnos prema organizovanom kriminalu u funkciji predsjedničke kampanje kandidata vlasti?

"Apsolutno da. Da se sve ovo nije desilo u predizbornoj kampanji, reakcija policije bi bila dramatično slabija i ne bih očekivao da visoki funkcioneri policije budu smijenjeni. Politika DPS-a je uvijek bila veoma jasna - da nema smjena partijskih funkcionera ili onih koji su tamo postavljeni zbog partijske lokalnosti, bez obzira na njihov grijeh", smatra on.

Kandidati vlasti i dva kandidata opozicije ostvariće rezultate, koji će biti iznad izbornog cenzusa, siguran je Vujović:

"S jedne strane, Đukanović se bori za pobjedu u prvom krugu, ili pak u drugom i nesporni je favorit ovih izbora. S druge, gospodin Mladen Bojanić će očekivano biti drugi u toj trci, sudeći po rezultatima istraživanja javnog mnjenja i partija koje su ga podržale. Draginja Vuksanović se bori, ako ne da uđe u drugi krug, ono svakako da pokaže da partije koje su je podržale - SDP, ali i Demos - jesu i dalje partije koje mogu računati na makar onaj rezultat koji su ostvarili na predsjedničkim izborima, ako ne i više. Oni imaju svoju agendu, koja ne mora uvijek biti pobjeda na predsjedničkim izborima", tvrdi Vujović.

"Što se tiče ostala četiri kandidata, njihovi razlozi za učešće na izborima su drugačiji - ne da bi postali predsjednici Crne Gore, jer za to nemaju šanse, već da bi promovisali programe svojih stranaka ili, pak, zahtjev za izmjenom izbornog zakona, koju zagovara kandidat Vasilije Miličković", zaključuje Vujović.