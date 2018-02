Vujović: Rusija će i dalje biti prisutna u političkom procesu u CG

Politički analitčar Zlatko Vujović, ocijenio je u utorak da će Rusija i tokom predstojećih predsjedničkih izbora biti involvirana u politički proces u Crnoj Gori, te i da će se Moskva i dalje truditi da utiče na taj proces, "što ključno što periferno, što je duže moguće".

"To je jednostavno strateški interes Rusije i ona na kraju krajeva ima i resursa da tako nesto uradi. Da li ce to biti dominantan uticaj to je manje vjerovatno, ali hoće li biti odredjenih efekata takvog djelovanja, hoće", rekao je Vujović u intervjuu Glasu Amerike.

On je rekao da očekuje da će Moskva svoje prisustvo ostvarivati "prije svega kroz nelegalno finansiranje odredjenih kandidata i političkih subjekata i kroz medijsko favorizovanje u svojim medijima", kao i "ulaganje u socijalne mreze, odnosno kampanje diskreditacije dijela političkih protivnika".

"Za sve ostalo mozemo naslućivati, ali ne mozemo znati", rekao je Vujović i dodao da Evropska unija, kao naddržavna organizacija, nema baš jasne mahanizme suprostvavljanja toj kampanji. "Tu očekujemo više od država članica, nego konkretno od EU".

Vujović je ocijenio da su predstojeći predsjednički izbori karakteristični po tome što građani još uvijek nijesu upoznati sa kandidatima relevantnih političkin blokova, što, po njemu, govori o taktiziranju, ali i nesigurnosti da se predloži određeni kandidat.

"To znači da su u DPS-u veoma nesigurni oko toga ko bi mogao predstavljati tu partiju na izborima, ali ni opozicija nema kandidata u koga u potpunosti vjeruju da bi mogao da odnese pobjedu nad kandidatom DPS-a, a sa druge strane teško je doći do kandidata koji bi mogao biti odgovarajući za prilično raznorodnu opoziciju", smatra Vujović.

Prema njegovim riječima, u DPS-u su nesigurni jer, pored izbora kandidata, oni prave i kompromise unutar partije kako izbor određenog kandidata ne bi ugrozio ravnotežu unutar same partije Mila Đukanovića, zbog čega taktički čekaju izbor kandidata opozicije.

"Svi kandidati, izuzev Đukanovića koji ima nepodijeljenu podršku birača, imaju smanjene šanse da uspiju na izborima ako budu predstavljeni značajno kasnije", ocjenjuje Vujović, i dodaje da vrijeme ističe i za DPS i za opoziciju.

Govoreći o oklijevanju opozicije da pronađe zajedničkog kandidata, Vujović je rekao da "nije lako naći kandidata koji je ugledan, nije sarađivao sa DPS-om, a prihvatljiv je istovremeno proruskom Demokratskom frontu, prozapadnim URA i SDP, ili neutralnom DEMOS-u".

"Takav kandidat mora biti nesporno opozicioni, da nije nikad sarađivao sa DPS-om, on mora biti ugledan, ali i prihvatljiv nekome ko je proruski i pro-NATO orjentisan, tako da je to prilično puno kriterijuma da bi se došlo do jednog takvog kandidata", zaključio je Vujović.