Vučić tražio od Mogerini ubrzani pristup Srbije EU

Predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Thaci, susreli su se u Briselu, uz posredovanje visoke predstavnice EU, Federike Mogerini. Za sve tri strane, kako su naglasili nakon sastanka, najvažnije je da se dijalog nastavi, gradi na postignutom I što prije primjeni već dogovoreno.



Ista lica kod visoke predstavnice EU, a nove funkcije- nekada premijeri a sada predsjednici Srbije i Kosova održali bilateralne, a potom i zajednički sastanak sa visokom predstavnicom EU. Kako kažu, cilj im je isti - gradnja odnosa za budućnost.



"Razgovarali smo najmanje o tehničkim stvarima i zato mislim da je razgovor bio plodotvoran i važan, razgovarali smo o suštini, sadržaju dijaloga u budućnosti. Ostaje nam nekih mesec i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi odredjenim temama, već da ćemo se baviti i suštinskim stvarima, kako naše odnose vidimo za godinu, dve, pet, što znači da moramo ozbiljnije I hrabrije da razgovaramo unutar, sa naše strane, srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na KiM i svi zajedno da mnogo češće I više razgovaramo", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



"Razgovarali smo o pripremama za nastavak dijaloga koji bi trebalo da nvodi normalizaciji odnosa dvije zemje i pomirenju dva naroda. Ta nova faza dijaloga bi trebala da bude od koristi za obje zemlje, kao i za ostatak regiona", rekao je predsednik Kosova Hašim Tači.



"Ja sam tražio ubrzani pristup Srbije EU, po prvi put sam to na takav način tražio. Mislim da smo dobili razumevanje visoke predstavnice I tražio sam čak da tačno znamo kada možemo da postanemo član EU da ne budemo kao guske u magli koje možda i mogu da pronadju pravi put, koje će sigurno da pronadju taj pravi put ali da se ne zna kada se I gde završava taj put. Zato će biti i važna poseta predsedniku Evropskog saveta, gospodinu Tusku, četrnaestog", rekao je Vučić.



Sa promjenom na vrhu države, politika Srbije se neće mijenjati prema susjedima, posebno prema BiH, tvrdi predsjednik Vučić.

"Znamo mi svoju ulogu, mi ćemo se ponašati odgovorno, ponašaćemo se ozbiljno. Podržavamo integritet BiH, naravno i Republike Srpske u okviru BiH, mi nikakvo ulje na vatru da dolivamo nećemo i to je naša obaveza i ja mislim da i u Briselu znaju da se odgovorno i ozbiljno po tom pitanju ponašamo."



Upitan da li će 11. jula doći na komemoraciju u Srebrenici, predsjednik Vučić kaže da treba vidjeti šta je bolje za same domaćine, koga oni pozivaju, kakvi su uslovi i zahtjevi organizatora ali da će on tog dana svakako iskazati pijetet prema žrtvama.