Vučić obećao da će braniti slobodu medija, neslaganje šta je sloboda medija

Nakon što je nedavno izbio nesporazum između kabineta predsednika Srbije i delegacije Evropske federacije novinara, danas su se u Beogradu sastali Aleksandar Vučić i predsednik ovog novinarskog udruženja Mogens Bliher Bjeregard.

Stanje u medijima u Srbiji, načini za poboljšanje situacije, kao i sloboda izražavanja i sloboda medija - to su bile glavne teme današnjeg razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Evropske federacije novinara Mogensom Bliherom Bjeregardom, koji je tom prilikom istakao da je veoma važno da predsednik pruži podršku poboljšanju medijske situacije, i da pošalje signal svim državnim institucijama da u tome aktivno učestvuju.

Kako je saopšteno iz kabineta predsednika, Bjeregard je naglasio da su na sastancima tokom misije uočili da rastu pritisci na medije, zbog čega je ukazao na to da je potrebno da predsednik države pokaže koliko je važno da vlasti reše sve slučajeve nasilja nad medijima i ubistva.

„To će smanjiti pritiske i nasilje nad medijima, jer su nerešeni slučajevi poziv da se sa nasiljem nastavi“, rekao je Bjeregard, dok je Vučić istakao da je svestan neophodnosti poboljšanja atmosfere i stanja u kojima mediji rade, ali i da je potrebno poštovanje medijskih kodeksa.

On je izrazio spremnost da sa drugim državnim institucijama radi na tome i naglasio da u Srbiji svako ima pravo da piše i govori ono što hoće, ali da isto tako svi imaju pravo da na to odgovore: „Nikome, pa ni sebi, neću oduzeti pravo na odgovor“, istakao je Vučić, ističe se u saopštenju sa današnjeg susreta.

A na konferenciji o slobodi medija i bezbednosti novinara, Bjeregard je istakao da je važno suzbiti nekažnjivost u slučajevima napada na novinare, kao i da je potrebno da prestane kampanja blaćenja i maltretiranja.

Političari na Zapadnom Balkanu moraju da budu mnogo jasniji u odbrani medijskih sloboda i da vode računa o tome kako njihove izjave utiču na položaj novinara i njihove uslove za rad, rekao je Bjeregard i dodao da je pozitivno što je predsednik Aleksandar Vučić pokazao interes da ih primi.

"On je zapravo obećao da će braniti medijske slobode, svake nedelje. Pitao sam Vučića da to čini bezuslovno, sa čim se on saglasio. Važno je šta će se dogoditi u stvarnosti. Mislim da smo imali dugačak, zanimljiv i važan sastanak."

Bjeregard je istakao da je bilo neslaganja tokom razgovora i sa Vučićem i sa drugim sagovornicima o tome šta je sloboda medija, a zamenik direktora Međunarodnog instituta za štampu Skot Grifin je rekao da zvaničnici svojim izjavama mogu da utiču na uslove u kojima mediji rade i da je to pitanje uspešno izneto i kod predsednika Srbije:

"Nezavisno od statistike, od pojedinačnih slučajeva napada na novinare i sličnih događaja, osećamo da je jako važno da zvaničnici, pogotovu visoki zvaničnici, pošalju poruku da je sloboda medija važno dobro u Srbiji. Da je to nešto što mora da se poštuje i da novinari imaju bazično pravo da istražuju aktivnosti ljudi na vlasti."

Potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić je rekao da rezultati istraživanja Indikatora za nivo slobode medija pokazuju da su napravljeni formalni koraci u poštovanju slobode medija, da je manje je fizičkih napada na novinare, ali da se pojavljuju druge vrste pritisaka. Protiv novinara se vode postupci brzo i operativno, presuđuje se protiv njih, a onda više instance poništavaju takve presude, naveo je Janjić.