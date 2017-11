Vučić: Izetbegovićeva izjava ima dalekosežne posledice

Intervju bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića Dojče Veleu i njegov stav o Kosovu uzburkao je javnost u Srbiji, iako je naknadno stiglo saopštenje iz kabineta Izetbegovića u kome se ističe da je novinska agencija Tanjug delove intervjua prenela netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave.

Reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je uz najavu da će u četvrtak biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, ocenio da se radi o ozbiljnim izjavama sa dalekosežnim političkim i pravnim posledicama.

Vučić je izjavio da bi on, da je rekao da bi Republika Srpska trebalo da bude nezavisna za 15 dana, bio u Hagu i dodao da ne može da tvrdi da neko iz međunarodne zajednice stoji iza reči Izetbegovića.

"Reč je o veoma ozbiljnoj, kompleksnoj, složenoj izjavi sa dalekosežnim političkim i pravnim posledicama. Mnogo je to veće i mnogo je to ozbiljnije i suštinski značajniji njegov intervju nego što, čini mi se, iko u Srbiji u ovom trenutku može da sagleda. Da li je to za nas dobro ili ne, to je druga stvar, ali mi ćemo to da sagledamo iz svih uglova i pronaći ćemo najbolje ogovore za Srbiju", izjavio je Vučić.

Ceo intervju Izetbegovića pročitajte ovde:

http://www.dw.com/sr/istorija-je-na-našoj-strani/a-41330109