Vučić: Iza primedbi EU o poglavljima krije se pitanje Kosova

Grčka i Srbija su danas, uz još pet drugih, potpisale i sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, i to je jedna od stvari sa današnjeg susreta predstavnika dve vlade u Solunu koja će verovatno najviše obradovati građane Srbije. U Solunu je i bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ocenio da se iza primedbi iz EU o pregovaračkim poglavljima 23 i 24 zapravo krije pitanje Kosova.

Iza različitih primedbi Evropske unije oko pregovaračkih poglavlja 23 i 24 krije se pitanje Kosova, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pozvao EU da to otvoreno kaže građanima Srbije, ili da kaže šta sve Srbija mora da učini na putu ka članstvu. Tokom posete Solunu i susreta sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom, on je rekao da Srbija "ne traži preko hleba pogače", niti da je neko pusti bilo gde, a da to nije zaslužila. Samo tražimo da znamo, ukoliko mi uradimo sve što je potrebno, kada će doći taj dan, dodao je Vučić.

"U pitanju je Kosovo i čeka se da se vidi šta će biti oko Kosova i to je suština. Ali kažite nam to otvoreno, ili kažite šta je to što moramo da napravimo, i do kada treba da budemo u čekaonici. Ništa više. Mi nekakve akternativne puteve, da idemo ni na Mars, ni ovamo, ni onamo. Nalazimo se na evropskom putu, ali mislim da je fer prema građanima Srbije da znaju kada mogu da očekuju to."

Govoreći o podršci Atine, Vučić je naglasio da je to za Srbiju od ogromnog značaja, jer zna da Grčka može da se za Srbiju bori u EU i ekonomski i politički. On je rekao da je dobro razumeo današnje poruke Ciprasa, i da su to stavovi koji seb poklapaju sa stavovima EU o očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

"Uverio sam, čini mi se, grčkog premijera i našeg prijatelja, da želimo da ostanemo stub stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, da želimo da unapređujemo odnose sa svim državama i teritorijama na tom prostoru. Da su mir i stabilnost naš prioritet, jer tako unapređujemo svoju ekonomiju."

Aleksandar Vučić je tokom boravka u Solunu razgovao i sa predsednikom Evropske komisije Žan Klod Junkerom koji je potvrdio nedvosmislenu evropsku perspektivu Srbije. Vučić je pozvao Junkera da poseti Srbiju tokom mandata Evropske komisije i dodao da će Srbija nastaviti da radi na evrointegracijama, ali da želi da taj proces ima svoj uspešan završetak.

Održan je i trilateralni sastanak, posle koga su premijeri Grčke i Bugarske, Aleksis Cipras i Bojko Borisov, istakli da njihove zemlje podržavaju evropski put Srbije, dok je Aleksandar Vučić ocenio da su Grčka, Bugarska i Srbija zajedno desetostruko snažnije nego kada istupaju pojedinačno.