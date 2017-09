Vučić i Zvizdić o trgovinskoj razmeni Srbije i BiH

Drugog dana posete Sarajevu predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sastao sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine, kao i sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Sarajevu da nema potrebe da od Srbije bilo ko pravi bauka, jer je, kako je rekao, Srbija iskreni prijatelj BiH, koji se ne meša u njene unutrašnje odnose i poštuje njen teritorijalni integritet.

Posle sastanka sa predsednikom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, Vučić je rekao da mu se čini da su on i njegovi sagovornici u Sarajevu uspeli da promene atmosferu, da se bolje razumeju nego ranije i da se okrenu budućnosti.

"Ja mislim da je važno da naš pogled bude usmeren u budućnost. Ne moramo da zaboravljamo prošlost, niko nas to ne tera, niko to ne traži ni od koga, ali ono što je važno je da se koncentrišemo na budućnost, da radimo za budućnost i za našu decu. I ako to na ovakav način i u ovakvoj atmosferi budemo uspeli, ja sam siguran da će to doneti mnoge dobre rezultate", poručio je Vučić.

Predsednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je ocenio da su BiH i Srbija usmerene jedna na drugu i da dele isti cilj - članstvo u Evropskoj uniji. On je dodao da je tokom Vučićeve posete razgovarano o rešenju graničnih pitanja i da postoji pozitivno raspoloženje da se ta tema uspešno reši u kratkom periodu.

Idemo ka trgovinskoj razmeni od dve milijarde evra, ocenio je Zvizdić i saglasio se da je potrebno ukinuti carinske barijere.

"Uz realizaciju određenih projekata, pogotovo infrastrukturnih, možemo značajno povećati obim spoljnotrgovinske razmene, možemo povećati obim naše ekonomske saradnje. I to će biti prioriteti i ciljevi ka kojima će Veće ministara BiH biti usmereno", rekao je Zvizdić.

Vučić i Zvizdić su se dogovorili da se do kraja godine održi zajednička sednica vlada BiH i Srbije. Tokom današnjeg dana, Vučić se u Sarajevu sastao i sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH.