Vučić i Tači na radnoj večeri sa Mogerini

U toku je radna večera koju je u Briselu za predjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kosova, Hašima Tačija organizovala visoka predstavnica EU, Federica Mogerini.

Prije toga, šefica evropske diplomatije se odvojeno sastala sa Vučićem i Tačijem a tema svih susreta je iznalaženje načina da se što prije u djelo provedu svi do sada postignuti sporazumi, prije svih formiranje ZSO, sporazum o energiji, sloboda kretanja...

U kabinetu Visoke predstavnice ne žele da predvidjaju ishod večerašnjih razgovora, ali portparolka Maja Kocijančić naglašava:

"Šta konkretno će biti rezultat rasprave - biće jasno večeras ali u smislu toga šta mi želimo da vidimo - želimo celovitu normalizaciju odnosa u kontekstu toga što stoji u strategiji za Zapadni Balkan. To je važno i za EU i Beograd i Prištinu."

Ranije je Visoka predstavnica EU najavila da bi do pune normalizacije

odnosa Beograda i Prištine trebalo doći do kraja naredne godine, s tim sto je ona uvjerena kako bi se to moglo desiti i znatno ranije.