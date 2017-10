Vučić i Čović o razgraničenju Srbije i BiH

Hrvatski član Predsedništva BiH Dragan Čović posetio je Beograd i u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem on je ponovio stav sa Bosna i Hercegovina neće priznavati Kosovo. Tema susreta bilo je pitanje razgraničenja dve države.

Timovi dve države koji rade na rešavanju spornih pitanja razgraničenja Srbije i Bosne i Hercegovine do sada su usaglasili 373 kilometra granice, a ostalo je sporno zemljište oko hidroelektrana "Zvornik" i "Bajina Bašta", sa ukupno 122 hektara, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle susreta sa članom Predsedništva BiH Draganom Čovićem, i dodao da se razgovara i o razmeni teritorija na području mesta Štrpci.

Na konferenciji za novinare Vučić je ocenio da su odnosi Srbije i BiH ključ za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da je na današnjem sastanku razgovarano i o što bržem organizovanju trilateralnog sastanka sa Hrvatskom, bilo na nivou predsednika ili vlada.

"Smatramo da takav sastanak bi doveo do mnogo važnih i konkretnih rešenja po brojnim, kako političkim, tako i ekonomskim i socijalnim pitanjima. I bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana. Što se Srbije tiče, Srbija je za takav sastanak spremna", istakao je Vučić.

Član Predsedništva BiH Dragan Čović je podržao ideju o trilateralnom sastanku i najavio da za nekoliko dana ide u Zagreb da razgovara o tome kako pojačati saradnju tri države.

On je istakao da će 6.i 7. decembra sva tri člana Predsedništva BiH doći u zvaničnu uzvratnu posetu Beogradu, i tada bi, po Čovićevim rečima, mogao i da se parafira sporazum o razgraničenju.

On je poručio i da je stav Bosne i Hercegovine da neće priznavati Kosovo.

"Mi već imamo stav izgrađen oko Kosova. Ne ulazeći u neke druge rasprave, dok to ne uradi Srbija i njene institucije, to neće uraditi Bosna i Hercegovina. Iz više razloga. I to je već zauzeti stav u Predsedništvu BiH od pre. I ne samo priznanje, nego i sve drugo što moramo napraviti na bilateralnom odnosu veže se za dogovore koje pravite ovde", rekao je Čović.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao i da je za Beograd bila teška oslobađajuća presuda sarajevskog suda ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću, a upitan o izjavi predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da će "dosanjati san" o nezavisnosti tog entiteta, on se nije direktno izjasnio. Vučić je samo rekao da je saglasan sa Dodikom po pitanju odnosa Srbije i RS i da veruje da te veze mogu biti još bolje i čvršće.