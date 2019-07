Vučić i Brnabić: Bokser i instruktorka fitnesa na istom zadatku

Premijerka Srbije Ana Brnabić je prošle nedelje davala pomalo neodređene izjave na temu hoće li i formalno postati deo Srpske napredne stranke (SNS) koja ju je i postavila na poziciju predsednice vlade. Kako je rekla, ona se nada da će je stranka prihvatiti kao deo svog tima, ali i dodala da to nije toliko važno da li će se to formalno i desiti.

Budući da je premijerka deklarisana kao pripadnik LGBT populacije, a da je glasačko telo te stranke konzervativno, ostaje pitanje da li će oni moći da progutaju ovaj potez ili će zaista prihvatiti premijerku samo zbog njenog rada. Da li bi time donela popularnosti stranke i ojačala SNS u liderskoj poziciji?

„Nije neobično i da se učlani u stranku, ali isto tako može i da ostane nestranački, to jest neko ko je predložen od vladajuće stranke. Mislim da se to radi da bi pre svega ljudi iz stranke imali drukčiji osećaj prema vladi. Jer bilo je nekih negativnih komentara zašto stranka nema svog premijera, pa je to možda i odgovor zašto se to radi – da se ispeglaju malo odnosi između vladajuće stranke i nje kao premijera,“ objašnjava Branko Radun, politički analitičar i član Upravnog odbora RTS-a.

Prema njegovom mišljenju ona nije nešto donela popularnosti stranke jer ranije nije bila politički aktivna i da pre ove funkcije nije imala medijsku prepoznatljivost.

„Ona nije donela neki politički kapital, ali kao neko ko je sa pozicije eksperta došao na poziciju premijera, to jeste bio plus za vladajuću koaliciju da se pošalje poruka da ne moraju ljudi biti samo poznate stranačke ličnosti da bi bili na poziciji ministara ili premijera", kaže Radun i dodaje da upravo u tome vidi plus koji je Brnabić donela u vidu urbane ciljne grupe koja pozitivno gleda na nju kao eksperta u vladi.

Jovo Bakić, sociolog mišljenja je da premijerka upravo i pripada vladajućoj stranci, a da se njenim učlanjenjem neće apsolutno ništa promeniti.

„Sličan se sličnom raduje, ona je došla u svoje jato gde joj je bilo i mesto. U tom smislu neće ona puno pomoći SNS-u, ali neće ni odmoći. Zato što je to biračko telo koje gleda šta Aleksandar Vučić kaže, a svi ostali su potpuno nebitni. Oni slušaju šta im veliki vođ kaže, sve dok se ne razočaraju,“ kaže Bakić.

Novinar Jakša Šćekić u ovom slučaju ima i jedan „dobronameran savet“ za premijerku.

„Ako premijerka misli da će učlanjenjem da ojača svoj autoritet u vladi a i šire - greši. Autoritet se jača dovodjenjem u red članova vlade koji se ponekad ponašaju kao grupa slučajno okupljenih gradjana, svako priča svoju priču bez kazne, a kao svaki dobar razredni starešina mora da napiše ili ukor ili da isključi đaka iz razreda. Sve dok to ne uradi, džabe sve,“ kaže Šćekić.

Kritika je upućena na račun šarolikih izjava ministara koje su često različite na istu temu, te se stiče utisak da svako od njih vodi svoju politiku, a da se premijerka malo toga pita.

Ostaje i pitanje da li bi premijerka svojim učlanjenjem u SNS mogla da ugrozi možda i popularnost samog Vučića, mada se to iz ove perspektive čini kao slabo moguće.

„Mislim da ne, jer ona nije političar. U strankama imate političare od karijere i ljude koji su tu eto kao doktori ili glumci, menadžeri, biznismeni koji na neki način daju podršku, koji obavljaju neku političku funkciju. Njena pozicija može da ojača vremenom, ona je dosta napredovala u medijskom smislu", ističe Branko Radun.

Prema njemu priča da bi Brnabić mogla da nasledi Vučića na poziciji je trenutno potpuno irelevantna, jer ne pričamo o istim kategorijama.

„Kao kada bi pričali o tome da li neko ko se bavi fitnesom može da nasledi nekoga ko se bavi boksom,“ objašnjava na kraju Radun.