VP: Republikanac iz Alabame optužen za seksualno zlostavljanje

Republikanski kandidat za američki Senat, Roj Mur iz Alabame, optužen je za nedolični seksualni kontakt sa tada 14-godišnjom devojčicom pre skoro četrdeset godina. Vašington post objavio je priču u kojoj Li Korfman optužuje Mura za nedolično ponašanje i seksualni kontakt sa njom 1979.

Prema navodima Korfman, Mur, koji je tada imao 32 godine, pozvao ju je u svoju kuću u ruralnom delu Alabame, gde joj je rekao da je lepa i poljubio je. Tokom njene druge posete kući, Kofrman kaže da je Mur svukao svoju i njenu odeću i dodirivao je preko donjeg veša. Još tri žene optužile su Mura da ih je proganjao u tom istom vremenskom period, iako nijedna od njih nije rekla da je pokušao da s njima stupi u seksualne odnose ili bilo koju vrstu veze.

Mur je u saopštenju odbacio optužbe koje je nazvao “potpuno lažnim” i opisao kao “očajnički politički napad” nacionalne Demokratske partije i Vašington posta na njega, tokom kampanje za Senat.

U Alabami, neki birači vide optužbe kao “dnevnu politku.”

Novinarka Vašington posta Bet Rejnhard, jedna od pisaca članka o Muru, kaže da su žene sa kojima je razgovarala bile vrlo jasne u pogledu svog iskustva.

"Nisu to samo neke maglovite uspomene. To su žene vrlo sigurne u to što im se dogodilo”.

Sve pomenute žene su u to vreme imale između 16 i 18 godina. Portparolka Bele kuće Sara Hakabi Sanders izjavila je da predsednik Tramp veruje da će “Mur učiniti pravu stvar i podneti ostavku” ako se dokaže da su navodi tačni.