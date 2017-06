Vojska SAD: Pozdravili bi efektivne sirijske napore da se porazi Islamska drzava

Koalicija predvođena Sjedinjenim Državama, koja se bori prtiv Islamske Države, pozdravila bi konkretne napore sirijske vlade ili njenih partnerskih snaga koje podržava Iran, usmerene ka poražavanju Islamske države u njenim preostalim uporištima u Siriji, rekao je američki portparol u petak.

Pukovnik Rajan Dilon, portparol koalicije, rekao je novinarima u Pentagonu da je cilj SAD poraz Islamske države, gde god da ta grupa postoji. Ukoliko drugi, uključujući i sirijsku vladu i njene ruske ili iranske saveznike, žele takođe da se bore protiv ekstremista, onda "mi apsolutno nemamo problema sa tim", rekao je, govoreći u Bagdadu.

"Čini se da oni čine konkretan napor da uđu u oblasti koje kontroliše ISIS i ukoliko pokažu da su kadri da to urade, to ne bi bio loš znak", rekao je Dilon, govoreći o snagama sirijskog predsednika Bašara a Asada. "Mi smo ovde da bismo se borili protiv ISIS-a kao koalicija, ali ukoliko drugi žele da se bore protiv ISIS-a i poraze ih, to ne bi bio loš znak", rekao je Dilon govoreći o sirijskom predsedniku Bašaru al Asadu.

Diplomatske veze Vašington je prekinuo sa Sirijom tokom Obamine administracije, koja je insistirala da Asad "mora da ode". Kasnije, Asad je osnažio svoju poziciju, povrativši ključne teritorije od oslabljenih opozicionih snaga.

Skučen prostor

Prostor na kome se vode borbe u Siriji sve je više pun i kompleksan, dok se teritorija koju drži Islamska država smanjuje, što podiže pitanje o tome kako se različite strane u konfliktu odnose jedne prema drugima ili kako se izbegavaju. Trupe sirijske vlade, na primer, stigle su do iračke granice u oblasti u kojoj su se okupljali lideri IS-a. Ta oblast je daleko od glavne borbene linije u sirijskom građanskom ratu.

SAD su do sada izbegavale bilo kakvu saradnju sa Asadom i umesto toga sarađivali sa lokalnim arapskim ili kurdskim snagama u borbi protiv IS-a. Te lokalne snage, koje SAD zovu Sirijske demokratske snage (SDF), trenutno se bore kako bi preuzele od ekstremista njihov samoproglašeni glavni grad Raku.

Prošlog vikenda, po prvi put, Amerikanci su oborili sirijski borbeni avion koji je bacio bombe u blizini SDF-a. U druga dva slučaja, SAD su oborile dronove iranske proizvodnje u južnoj Siriji za koje se smatralo da predstavljaju pretnju po snage SAD ili njene partnere.

Ključne preostale teritorije IS-a obuhvataju gradove Deir el Zour i Abu Kamal, duž reke Eufrat.

Dilon je rekao da snage sirijske vojske napreduju prema Abu Kemalu i da će, "ukoliko žele da se bore protiv ISIS-a u Abu Kamalu i ukoliko imaju kapacitete da to učine", to biti "dobrodošlo". "Mi kao koaliocija nismo u poslu 'zgrabi šta možeš od zemlje'. Mi smo u poslu ubijanja ISIS-a. To je ono što želimo da radimo i ukoliko sirijski režim želi da tako radi, preduzeće konkretne napore i pokazaće da rade upravo to u Abu Kamalu ili Deir el Zouru, ili negde drugde i to će značiti da mi to ne moramo da radimo na tim mestima".