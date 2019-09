Vojska SAD obećava odbranu američkih izbora

Vojska SAD pridružuje se federalnim, državnim i lokalnim zvaničnicima na frontovima bitke za zaštitu izbora od stranog mešanja.

Sekretar za odbranu Mark Esper saopštio je u četvrtak da će, od sada, bezbednost izbora biti jedna od trajnih misija vojske i da će njegov sekretarijat ući u borbu protiv neprijatelja zemlje.

"Linije između rata i mira sada su nejasne", rekao je Esper navodeći eksponencionalno širenje opasnosti u sajber prostoru. "Naša paradigma rata se promenila".

"Naši protivnici vide sajber ratovanje kao način da krenu na Sjedinjene Države i nanesu nam troškove konfrontirajući se našoj tradicionalnoj snazi", rekao je.

Bezbednost izbora

Odluka da se bezbednost izbora proglasi ključnim delom vojne misije dolazi u trenutku kad je kampanja za predsedničke izbore 2020. već uveliko u toku sa više od tuce kandidata koji rade na tome da zamene predsednika Donalda Trampa.

To takođe predstavlja značajno proširenje uloge vojske u zaštiti integriteta izbora u SAD, koja je do sada bila skromnija.

Uprkos zabrinutosti zbog ruskih i kineskih napora po pitanju mešanja u prošle novembarske izbore na sredini predsedničkog mandata, Sekretarijat za odbranu (DoD) bio je u pozadini, pripremivši grupu timova za zaštitu koji bi mogli da budu pozvani kao ispomoć Sekretarijatu za unutrašnju bezbednost (DHS) u slučaju potrebe.

"Neće biti nikakvih nezavisnih timova DoD-a. Radićemo u koordinaciji sa DHS-om u odgovorima na incidente po pitanju bezbednosti izbora", rekao je Ed Vilson, zamenik pomoćnika sekretara za odbranu za sajber politiku, naglašavajući da će zvaničnici Sekretarijata za unutrašnju bezbednost to predvoditi.

Ali, Esper je rekao da rastuća pretnja nalaže veću ulogu vojske.

"Treba da uradimo više od pukog igranja odbrane na gol liniji", rekao je. "Sekretarijat za odbranu ima važnu ulogu u odbrani američkih građana od dezinformacija, što se posebno odnosi na očuvanje integriteta naših demokratskih izbora".

Pre nekoliko meseci, aktuelni i bivši obaveštajni i bezbednosni zvaničnici upozorili su da Rusija aktivno radi na mešanju u izbore 2020, bilo da je reč o kampanji širenja dezinformacija, ili ciljanju infrastrukture američkih izbora, poput datoteke birača.

"To nije bio jedan pokušaj. Oni to rade i dok mi sedimo ovde", rekao je u julu pred zakonodavcima bivši specijalni tužilac Robert Maler, koji je bio zadužen za istraživanje ruskog mešanja u izbore 2016. "I oni očekuju da će raditi to tokom naredne kampanje".

Upozorenja obaveštajnih zvaničnika

Maler je takođe preneo upozorenja najviših obaveštajnih zvaničnika da bi 2020. Rusija mogla da ne bude sama.

"Mnoge druge zemlje razvijaju sposobnosti da ponove ono što su Rusi uradili", dodao je.

Esper se složio.

"Naši protivnici će nastaviti da ciljaju naš demokratski proces", upozorio je on u četvrtak. "To se već događa u pripremama za izbore 2020.".

Zvaničnici su rekli da imaju dokaze koji pokazuju da su, pored Rusije, i Iran i Kina pokušali da se umešaju u izbore 2018, a očekuju da će ta lista rasti.

"2018. je možda bila plejof; 2020. je 'Super bol' bezbednosti izbora", rekao je vršilac dužnosti sekretara za unutrašnje posove Kevin Mekalinan u četvrtak.

"Državni i lokalni izborni zvaničnici stoje na prvoj liniji fronta obnovljenog konflikta, braneći izborni sistem naših građana protiv državnih i kriminalnih aktera", rekao je. "Obavezan sam da vas uverim da ne stoje sami".

Za državne i lokalne izbore, veća pomoć bi uskoro mogla da bude tu.

Lider većine u Senatu, Mič Mekonel, u četvrtak je pristao da podrži zakon koji bi obezbedio državama dodatnih 250 miliona dolara za bezbednost izbora.

Neophodno odobrenje Kogresa

Ta mera i dalje treba da dobije odobrenje i od Senata, i od Predstavničkog doma, kao i Trampov potpis, kako bi sredstva bila izdvojena. Ali dok zakonodavci i zvaničnici vide Mekonelovu podršku kao pozitivan signal, drugi bezbednosni zvaničnici zabrinuti su da to neće biti dovoljno samo za sebe.

"Mislim da je to veliki korak napred. Ali, šta dalje", upitao je pred novinarima Kris Krebs, direktor Američke agencije za sajber bezbednost i bezbednost infranstrukture.

"Zato što ako to bude inokosna, velika injekcija novca svakih 10 ili osam godina, to će napraviti neke poremećaje", rekao je on. "Stvar koju oni (državni zvaničnici) žele više od bilo čega drugog jeste da sredstva, bilo da dolaze iz njihovih država, ili dolaze kroz saveznu vladu, budu konzistentna".

Najmanje jedan ključni zakonodavac veruje da su SAD konačno na pravom putu.

"Prilično imam poverenja u 2020, u smislu toga da će izbori biti legitimni i bezbedni", rekao je republikanski senator Ron Džonson, koji predsedava Komitetu za unutrašnju bezbednos.

"Rusija je uvek pokušavala da se umeša. Uvek jeste, uvek će. Iran, Kina. Mi samo treba da budemo pronicljiviji kao korisnici", rekao je on.